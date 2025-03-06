精舍命案涉幫助傷害致死 李威轉汙點證人檢請求減刑或免刑

李威因是汙點證人供出重要案情及其他共犯犯罪事證，檢方請求法院依證人保護法規定予以減輕其刑或免除其刑。（資料照）

2025/03/06 11:21

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署偵辦佛教文學作家王薀（本名王鎮江）涉夥同信徒將蔡姓女信徒活活虐死一案，今日依強制及傷害致死罪嫌，起訴王薀、「讀書會師姐」幹子昀、梁碧茵、游秀鈴、耀智師父吳慧珠及信徒姜芃妤、呂莉芳、李淵源；另名信徒吳傍丹涉強制及幫助傷害罪嫌；李威夫妻及信徒黃文琪、李宸宇則涉幫助傷害致死、幫助強制等罪嫌，全案共13人起訴，李威因是汙點證人供出重要案情及其他共犯犯罪事證，檢方請求法院依證人保護法規定予以減輕其刑或免除其刑。

檢方調查，去年7月23日晚間至24日，王薀在台北市大安區復興南路二段180巷「水月草堂」命信徒批鬥死者蔡女時，李威夫妻等信徒除圍繞在蔡女身旁施壓，並出聲附和外，並在旁全程目睹其他幹部或信徒凌虐蔡女經過，甚至出言要求她向王薀道歉或說：「不要裝了」，因此涉幫助傷害致死、幫助強制等罪嫌。

請繼續往下閱讀...

本案發生後即7月24日凌晨2時許，吳慧珠及李淵源將死者推回精舍後，姜芃妤則開車載著死者的私人用品返回精舍，約凌晨3時許，3人發現蔡女狀況有異，不是先報案，而是通報「讀書會師姐」幹子昀、梁碧茵、游秀鈴3人。

檢方調查，王薀獲知後與信徒包含李威夫妻先成立「0724臨時」群組討論對策，持至24日上午10時許才通報救護車；李威並聽從王薀指示，召開網路會議，與呂莉芳教導其他信徒如何應對檢警詢問，李威夫妻及信徒黃文琪、呂莉芳還聽從王薀指示撥打電話給2、300位律師詢問本案問題。

檢方認為，李威於偵查時供述7月23日晚間在水月草堂內與案情有關重要事項，及其他共犯犯罪事證，因而使檢察官得以追訴其他共犯，且經檢察官事先同意，若日後於法院審理時到場作證，陳述自己見聞犯罪事證，並依法接受對質及詰問，請法院依證人保護法規定，予以減輕或免除其刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法