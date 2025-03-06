115公斤壯漢被笑「拿不出100萬」打死前老闆 終局判決出爐

最高法院判決定讞。（記者張文川攝）

2025/03/06 11:05

〔記者張文川／台北報導〕體重115公斤的苗栗縣男子林志國，前年除夕夜外出訪友拜年，酒後被章姓前老闆嘲笑「拿不出100萬元來打牌」，竟憤而打死章男，一審苗栗地院依傷害致死罪判刑10年6月，二審時林男透過議員向死者家人道歉，家屬仍不願諒解，高等法院台中分院認為一審判決均無不當，量刑亦屬妥適，駁回檢辯上訴，最高法院亦駁回上訴確定。

判決指出，林男身高176公分、體重約115公斤，曾是章姓老闆的員工，離職後雙方還是朋友。2023年1月22日凌晨1時許，在苗栗縣南庄鄉，兩人酒後因章男嘲笑林男沒錢，「拿不出100萬元來打牌」，兩人發生口角爭執，林男見章男欲駕車離去，遂上前攔阻，要求章男下車未果。

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林志國在盛怒之下，徒手毆打章男頭、頸部，再強行將他拉下車，隨即以腳用力踢踹頭、胸、腹部數次，導致章男倒地不起，經在場彭姓目擊者極力勸阻並強行拉開才罷手，章男肝臟撕裂傷、脾臟破裂、腸穿孔、出血性休克等傷害不治死亡。

高等法院台中分院二審認為，林志國雖曾透過議員向死者家屬致意，但未獲得諒解，且所提出的和解方案，包括意願先給付20萬元喪葬費，之後再以每月2萬元分期給付方式賠償500萬元，但無法預期可否穩定給付，死者家屬也不接受，雙方沒有成立調解。

二審認為，考量林志國是累犯，有違反槍砲、恐嚇、妨害公務、妨害自由等前科，一審量刑10年6月，合法妥適並無不當，維持原判。

最高法院亦認同原審，駁回上訴，全案定讞。

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