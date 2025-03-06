桃園男酒駕撞死移工還肇逃 賠償300萬二審仍重判8年半

桃園6旬男子酒駕撞死移工還肇逃，雖和被害人和解並賠償300萬元，高等法院今仍重判8年6月徒刑。（記者楊國文攝）

2025/03/06 10:52

〔記者楊國文／台北報導〕64歲男子熊克衡前年晚間酒後不聽勸阻，仍執意駕車返家途中，在桃園新屋區撞死站在小吃店前的泰國籍彭姓移工，熊男肇事後逃逸，警方1個多小時趕到他家逮獲，測得其酒測值仍高達0.48毫克，桃園地院國民法官庭痛斥熊男酒駕致人於死、並肇逃惡行，惟考量已和家屬以300萬元達成和解，判刑8年6月；熊男主張符合自首要件，一審判刑過重，提起上訴，高等法院今判決上訴駁回。還可上訴三審。

高等法院審理指出，熊男酒駕肇事致人死亡而逃逸，經警調閱監視錄影畫面，已查出肇事車輛車牌號碼，依車籍資料前往車主住處查訪，發現肇事車輛停放該處，且擋風玻璃右側毀損，並經車主告知駕駛人是熊男，因此警方已鎖定熊男是犯罪嫌疑人，不符合自首規定，且其犯行亦不適用刑法第59條「情堪憫怒」的減刑規定。

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高院合議庭認定，綜合熊男犯行，並考量他與被害人家屬已達成和解，遵期履行和解條件，及檢察官、被害人家屬的意見，一審判刑8年6月並無不當，因此駁回上訴。

熊男今未出庭聆判，無法得知其對判決看法。

判決指山，以賣菜維生的熊克衡，家住桃園市中壢區。前年3月9日晚間，熊男在新屋區與友人飲酒後，雖友人勸他勿開車，當天晚間9點50分，仍執意駕駛自用小客車返家。

熊男駕車行經新屋區中山東路時，因不勝酒力，致車輛偏移撞上站在一小吃店旁的31歲彭姓泰國移工。熊男惹禍後，未停車查看，置彭姓移工於不顧，駕車逃回17公里外的中壢區住處。

案發時，彭姓移工被熊男駕車撞飛10多公尺，因頭、胸部鈍挫傷，致肋骨骨折、氣血胸、呼吸衰竭等，到院前就沒有生命徵象，當晚10時46分宣告不治。

桃園警方當晚11點30分循線，前往熊男住處將他逮獲，由於熊男全身酒氣，警方立即對他實施酒測，酒測值仍高達0.48毫克。

警訊時，熊男雖然坦承酒駕，仍辯稱「我不曉得撞到人，只知道撞到東西」。檢方偵查後，依酒駕致人於死罪、肇逃罪起訴熊男。

桃園地院國民法官庭審理時，熊男改口承認所有犯行，並主張向到場警方自首，應符合自首減刑。

國民法官庭審酌，熊家和彭姓移工家人以300萬元達成和解，並已先支付100萬元，依酒駕致死罪判刑6年6月、肇逃罪判刑3年，合併判決應執行8年6月徒刑。全案上訴高等法院。

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