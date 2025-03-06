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    竹聯幫主黃少岑告別式一片「黑色傘海」 400警力嚴陣以待

    竹聯幫主黃少岑今日舉行告別式。（記者鄭景議攝）

    竹聯幫主黃少岑今日舉行告別式。（記者鄭景議攝）

    2025/03/06 10:43

    〔記者鄭景議／台北報導〕竹聯幫主黃少岑的告別式今（6）日上午10點在台北市立殯儀館懷愛館舉行，各路幫眾一早就陸續到場，場外聚集超過千人，因下起濛濛細雨，一片黑色傘海；台北市警方不敢大意，調度各單位約400警力戒備，還利用臉部辨識系統盤查，當場逮獲2名通緝犯帶回。

    據了解，75歲「么么」黃少岑2月4日在台北榮總病逝，今日在台北市立殯儀館懷愛館舉行告別式，黃少岑江湖地位高，人脈又廣，今現場擠滿大批黑衣人，還有不少政商界人士也到場悼念。

    台北市警局大安分局長黃水願表示，現場由大安分局、信義分局、保安大隊、台北市刑大等單位共400名警力戒備，嚴禁現場出現任何明示、暗示幫派名稱的識別物，也宣示警方執法的決心。

    警方除了徹底盤查身分，也於現場使用人臉辨識系統，發現兩名通緝犯並帶回問訊，黃少岑的告別式預計今天上午10點在懷愛館「景明廳」家祭，10點半公祭，預計12點20分火化，下午2點晉塔慈恩園。

    警方除了盤查身分，也利用人臉辨識系統逮獲兩通緝犯。（記者鄭景議攝）

    警方除了盤查身分，也利用人臉辨識系統逮獲兩通緝犯。（記者鄭景議攝）

    現場一片黑色傘海。（記者鄭景議攝）

    現場一片黑色傘海。（記者鄭景議攝）

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