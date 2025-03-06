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    自投羅網！逃逸移工鴛鴦藏毒、2條通 大膽停派出所買菜落網

    越南籍阮姓男子（中）、裴姓女友（左）兩人都已經失聯3年多，停車進霧峰派出所買菜，當場自投羅網被員警盤查逮捕。（記者陳建志翻攝）

    越南籍阮姓男子（中）、裴姓女友（左）兩人都已經失聯3年多，停車進霧峰派出所買菜，當場自投羅網被員警盤查逮捕。（記者陳建志翻攝）

    2025/03/06 10:45

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市警局霧峰派出所旁就是霧峰菜市場，為了方便民眾買菜，開放派出所旁的空間當停車場，近日已經失聯3年多的越南籍阮男（29歲）、裴姓女友（24歲）大膽騎機車停進派出所買菜，看到員警時眼神怪異，員警查車號發現車牌已註銷，上前盤查發現是逃逸移工，直接帶進派出所，又在阮男身上查獲毒咖啡包、K他命，還查出早已因毒品、侵占遭通緝，訊後將2人移送偵辦。

    這對逃逸的越南籍鴛鴦，本月2日騎機車停進霧峰派出所的停車場，當時派出所巡佐施秉鑫及警員梁明耀正好開巡邏車要出去巡邏，在派出所大門看到2人，當時阮姓男子眼神不敢和員警交會，員警直覺有問題，立刻拿出小電腦查車牌，赫然發現車牌已經註銷，2人立刻將車掉頭返回派出所盤查2人。

    結果2人都無法提出身分證明，阮男一度示意裴姓女友快跑，員警抓住阮男的衣領，將2人帶進派出所盤查身分，一查才發現2人都已經是逃逸3年多的移工，清查2人身上的物品時，更在阮男口袋一個捲起的口罩裡面，發現毒品咖啡包與一小包K他命。

    進一步清查，更發現阮男因為毒品和侵占，已經被彰化、台中地檢發布通緝的通緝犯，機車懸掛的車牌更是偽造的車牌，訊後依毒品、偽造文書及入出國及移民法等罪嫌移送偵辦。

    警方呼籲，決不容許逃逸移工破壞本國治安，警方將持續查察逃逸移工，以維社會安寧秩序。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方在阮男身上查獲毒品咖啡包與K他命毒品。（記者陳建志翻攝）

    警方在阮男身上查獲毒品咖啡包與K他命毒品。（記者陳建志翻攝）

    警方發現阮男騎乘機車懸掛的是偽造車牌。（記者陳建志翻攝）

    警方發現阮男騎乘機車懸掛的是偽造車牌。（記者陳建志翻攝）

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