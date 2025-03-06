北市精舍命案 命令死者400至500下大禮拜、小禮拜凌虐犯行曝光

蔡姓女信徒活活虐死一案，離譜「大小禮拜」凌虐犯行曝光。（資料照）

2025/03/06 10:37

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署偵辦佛教文學作家王薀（本名王鎮江）涉夥同信徒將蔡姓女信徒活活虐死一案，發現王及信徒命令死者每天做400至500下大禮拜，案發時，還要她做「小禮拜（跪下拜倒在菩薩面前磕頭）」，其他信徒甚至動手強迫她起身、下跪，拖行又鬆手讓蔡女頭部及上半身撞擊地面數次、打蔡女後腦杓等行為，王僅冷眼旁觀：「妳這樣冤親債主會圍著妳，要跟冤親債主道歉」。

檢警調查，王薀在台北市大安區復興南路二段180巷開設「水月草堂」，對外自稱「上師」，幹部幹子昀、梁碧茵、游秀鈴則是「讀書會師姐」，這3人因深獲王薀信任，可直接聯繫王薀；其他信徒還包含知名藝人李威及其妻子簡瑀家、吳慧珠（耀智師父）、李淵源、姜芃妤、呂莉芳、黃文琪及死者蔡女等人，其中，蔡女具會計專長，屬財務組，在水月草堂擔任出納。

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檢警調查，死者蔡女自去年2月下旬開始，屢屢得罪王薀、其他信徒，例如王薀認為蔡女協助計算婚後財產數額有誤，造成他少分配數百萬元損失；蔡女疑似傳染新冠肺炎給幹女；被王薀及其他信徒認為態度不佳，愛生氣、愛咆哮、小氣、計較等。

檢方調查，王薀曾在「水月草堂」開「研討（與信徒討論行為應如何改進）」，提議蔡女及吳慧珠出家，死者蔡女表示無法接受出家人光頭形象，遭吳慧珠怒斥；同年5月18、19日，吳慧珠多次傳訊給幹女，請幹女請示王薀是否剃除蔡女頭髮，經王薀核可後，不顧蔡女無法接受，於5月19日晚上至20凌晨間，由王薀召集幹女、游秀鈴及黃文琪，令吳慧珠剃除蔡女頭髮。

檢方調查，王薀自同年5月中旬開始，令蔡女需住在讀書會頂樓，且每日須做五體投地大禮拜400至500次；後因蔡女曾威脅輕生，王遂令她改住進吳慧珠承租、位於台北市大安區四維路的精舍內，但每天仍須作大禮拜。

檢方調查，本案發生前，王薀還曾命蔡女與同樣得罪王薀的梁碧茵互罵、互相背起對方行走2公尺、背著對方跳起來、在地上打滾一定圈數；另曾命身高僅有141公分的蔡女助跑起跳摸到裝設在天花板的燈。

檢方調查，去年7月23日晚間9時許，王薀還在「水月草堂」內再度對蔡女進行「研討」，由王薀、幹女及游女開始言詞批鬥，李威夫妻等人則圍繞蔡女兩側或出聲附和，對蔡女施壓；例如：王薀下令蔡女「說自己哪裡做錯，請求原諒」，幹、游兩人則出言指責蔡女，其他參與者紛紛跟著喊話附和，要求蔡女向王薀道歉，或怒斥王薀的不是，期間幹、游2人還罵蔡女：「妳是啞巴嗎？為什麼不開口？趕快道歉啦」。

檢方調查，蔡女因個性較為剛烈，不願屈從，王薀遂命她當眾下跪做「小禮拜（跪下拜倒在菩薩面前磕頭）」，甚至由讀書會師姐拉住蔡女後衣領強迫起身、下跪來來回回多次，使蔡女身體一再撞擊地面，姜女還以膝蓋撞擊蔡女後膝數次使她跪下；李威夫妻則在旁附和要求道歉，或斥責不要裝了。

檢方調查，吳慧珠還拉住蔡女後衣領，將躺在地上的蔡與來回拖行，又鬆手讓蔡女頭部及上半身撞擊地面數次，發生撞擊聲響，甚至大力打蔡女後腦杓、肩膀等；期間王薀仍不斷怒斥蔡女：「不要裝了、妳這樣冤親債主會圍著妳，要跟冤親債主道歉、下跪磕頭跟冤親債主說對不起」；之後信徒們還是用膝蓋撞蔡女膝蓋，使她膝蓋及身體撞擊地面再強行拉起，凌虐行為持續至24日凌晨，李淵源、吳慧珠之後還有拖行放手讓死者後腦杓撞擊地面、腳踢死者等行為，再以手推車將死者推回精舍。

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