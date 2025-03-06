應召女不滿被拍淫照拉客 ，怒向淫媒求償。（情境照）

2025/03/06 10:42

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹張姓女子被賣淫集團媒介性交易後，不滿遭拍攝猥褻照片招攬客人，憤而向當初拍攝的2名淫媒各求償9萬元，新竹地院審理發現當初是張女自己傳照片給2人，但2女媒介性交易部分仍須賠償張女。

法官調查，110年間陳男負責指揮分工、透過社群軟體Twitter（推特）張貼性交易訊息以招攬客人、經營LINE群組以安排性交易時間地點、擔任司機及收取性交易所得，妻子吳女與陳姓前女友負責拍攝猥褻影像、透過推特張貼性交易訊息以招攬客人，張姓員工則負責擔任司機、拍攝猥褻影像、看顧性交易過程及接應客人。

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張女說，她被媒介與不特定客人性交易，且陳女、吳女2人未經她同意，對她身體拍攝較為猥褻、裸露照片，以供招攬客人之用。為此她請求二女各賠償精神慰撫金9萬元。

吳女、陳女都說並未違反張女意願拍攝其身體猥褻照片，均係經過她同意，且張女還請她們教導如何拍攝猥褻照片，並叫她們幫忙拍。

法官根據LINE對話紀錄，可看出係張女主動傳送其身體之猥褻照片，供被告2女張貼招攬客人訊息之用，倘被告係未經原告同意，違反原告之意願而強行拍攝其身體之照片，衡情原告應不可能自行再主動傳送其身體猥褻照片予被告2人。

然而被告2人媒介張女多次與他人性交易，已共同不法侵害張女決定是否為性行為之意思自由權及貞操權，且情節重大，構成人格權共同侵權行為，應對原告所受精神上損害連帶負精神慰撫金賠償責任。

經查張女已各與陳男、張男達成訴訟外和解，其中對陳男媒介性交易、傷害、妨害自由之侵權行為共以60萬元達成，媒介性交易之侵權行為部分，係以20萬元達成和解，與張男則以5.8萬元達成和解。最後法官判2女應各賠償張女7.5萬元。

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