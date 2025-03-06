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    澎湖卡拉OK藏密室 警打開赫見大批火辣外籍女

    馬公警分局將外籍女子，一一帶回偵查釐清身分。（馬公警分局提供）

    馬公警分局將外籍女子，一一帶回偵查釐清身分。（馬公警分局提供）

    2025/03/06 10:22

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公雖小，夜生活卻多采多姿，更有「八國聯軍」！馬公警分局昨（5）日深夜展開擴大臨檢勤務，在馬公市區某連鎖卡拉OK密室中，一舉查獲8名泰籍及2名越籍女子藏匿其中，全數帶回馬公警分局進行身分釐清，並請通譯及移民署澎湖縣專勤隊及澎湖縣政府社會處人員前往，馬公警分局夜裡燈火通明。

    馬公警分局指出，5日執行擴大臨檢勤務，晚間9時50分許，在馬公市某卡拉OK之暗房內，發現藏有8名泰籍及2名越籍女子，遂全部帶回馬公警分局查證身分及有無不法行為。打扮亮眼、穿著清涼的鶯鶯燕燕被帶上警車，送回馬公警分局，也引發不少路過人車側目。

    根據了解，警方臨檢人員在執行勤務時，在卡拉OK內的包廂發現1間暗房並發現異狀及異音，經打開後，發現暗房裡面藏有8名泰籍（經查均為免簽證，以觀光目的入境）及2名越籍女子（經查其中1名為逾期停留、1名為依親居留）。在警方進一步查證與依規定偵詢後，發現該名逾期停留之越南女子違反入出國及移民法、就業服務法。

    案經請通譯協助後完成筆錄製作，馬公警分局將進一步釐清案情後，全案移請移民署澎湖縣專勤隊及澎湖縣政府業管單位依規定辦理。遭到查獲的馬公連鎖卡拉OK，幕後老闆是越籍女子，在澎湖以名車代步，近年來在市區擁有數間卡拉OK及按摩店，生意相當火熱。

    馬公警分局威力掃蕩，在連鎖卡拉OK發現密室，藏有8名泰女及2名越女。（馬公警分局提供）

    馬公警分局威力掃蕩，在連鎖卡拉OK發現密室，藏有8名泰女及2名越女。（馬公警分局提供）

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