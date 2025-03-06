獨家》要命！質疑黑吃黑餵毒致死 殺人棄屍核二廠5人起訴

新北市萬里區台電核二廠出水口浮屍案，死者頭部用黑色垃圾袋套住，腳也遭以黑色垃圾袋綁住，面朝下在海面上載浮載沈。（記者林嘉東翻攝）

2025/03/06 10:58

〔記者林嘉東／基隆報導〕新北市新莊區鍾姓男子去年4月間被發現頭、腳分別被黑色垃圾袋套住、綁住，陳屍在萬里區台電核二廠出海口蓄水池，檢方驗屍解剖發現體內含有足以致命的過量海洛因，經金山警分局偵查隊7個多月鍥而不捨追緝，查出王姓男子涉嫌餵毒過量奪命，再夥同王姓小弟等4人協助棄屍，但王男否認犯行。基隆地檢署今（6）日將王男等5人依殺人等罪嫌起訴。

去年4月17日傍晚核二廠出海口蓄水池發現1具男浮屍，頭部被黑色垃圾袋套住，雙腳也用黑色垃圾袋綁住，檢方當晚即查出死者為45歲、住新莊區的鍾姓男子，初步勘驗遺體發現腹部有刀傷等穿刺傷及多處遭人凌虐跡證，經檢方解剖遺體後發現，死者體內殘留過量足以致死的海洛因成分，全案遭殺人棄屍方向偵辦。

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金山分局長沈明義指派時任偵查隊長龔鴻偉組成專案小組，報請檢察官劉星汝指揮偵辦，擴大追查發現，鍾姓死者新莊住處被押上車，再換乘另1車，載至萬里核二廠海邊棄屍，警方追蹤發現2車分別遭棄置在彰化縣王功、與宜蘭縣礁溪一帶。

據悉，歹徒為躲避警方追緝，刻意改掛他車的車牌，但警方鍥而不捨，查出在桃園龜山區販毒的40多歲王姓男子涉有重嫌，去年11月間在宜蘭縣一間民宿逮到人，當場搜出海洛因、安非他命與喪屍煙彈等各式毒品合計1公斤，並逮到王姓男子的王姓小弟等4人，王姓男子與他的王姓小弟被依殺人重罪羈押即將期滿，今天王男等5人被依殺人、遺棄屍體與違反毒品危害防制條例等罪嫌起訴。

據警方調查，王男疑似不滿鍾男「黑吃黑」私吞毒品，涉嫌夥同王姓小弟等2人到鍾男住處押人，之後在車上持刀凌虐，再強餵海洛因致死，並以黑色塑膠袋套住頭、腳，再指使鄒姓小弟等2人開另1輛車載鍾男的遺體至核二廠棄屍。

但王男否認犯行，辯稱當時只是想要教訓鍾男，鍾男被垃圾袋套住頭、腳時還活著，否認餵食鍾男海洛因奪命。

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