高雄騎士載2子違規左轉卡軌道 輕軌車降速驚險滑過

1輛3貼機車違規左轉滯留在輕軌道上，輕軌列車從機車前行駛而過。（擷取自threads@zi.chen0727）

2025/03/06 10:00

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄有民眾昨（5）日晚上6點半左右，在鼓山區大順路與富民路口發現驚險畫面，1名機車騎士3貼超載2名幼子，於富民路輕軌路口違規左轉，但因對向車流大，卡在輕軌道間，此時正好有輛輕軌車行駛而來，駕駛見狀降速從機車前行駛而過，警方將對騎士開罰！

據了解，大順路與富民路口為可左轉路段，但有左轉道、左轉指示燈和機車待轉區，當時騎士欲左轉富民路，卻於綠燈時直接違規左轉，結果因輕軌對向的大順路車流大，被卡在輕軌道上動彈不得，當時正好1輛輕軌車自新上國小站往西行駛，騎士當下嚇得後退，輕軌駕駛亦放慢速度小心經過路口，幸未發生交通事故。

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鼓山分局龍華所指出，經調查，該名機車駕駛已違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第2款：「不依號誌指示轉彎」，最高可處1800元罰鍰、同法第31條第5項「機車附載人員未依規定」，最高可處600元罰鍰，將依相關事證依法開罰。

警方呼籲，駕駛人行經輕軌路段應遵守交通號誌與標誌規定，避免違規駛入輕軌範圍，以確保自身與其他用路人安全。

1輛3貼機車違規左轉滯留在輕軌道上，輕軌列車從機車前行駛而過。（民眾提供）

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