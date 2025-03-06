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    單親懷孕媽開車違規迴轉 撞死馬國孝子男大生

    單親懷孕媽開車違規迴轉，撞死馬國孝子男大生，新竹地院判賠。（記者蔡彰盛攝）

    單親懷孕媽開車違規迴轉，撞死馬國孝子男大生，新竹地院判賠。（記者蔡彰盛攝）

    2025/03/06 10:00

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹單親懷孕的低收入戶李女前年開車違規迴轉，撞上中華大學馬來西亞籍江姓男大生乘坐的機車，江男送醫不治，江父說兒子是會趁課餘打工賺錢拿回家的孝子，夫妻痛失愛子後人生頓失重心與意義，新竹地院判李女需賠償江家427萬。

    法官調查，112年5月4日晚上8點多李女開車行經新竹市明湖路，欲向左迴轉至對向超商購物，原應注意劃有分向限制線路段禁止迴車，且車輛起駛前應讓行駛中之車輛優先通行，竟疏未注意，逕自跨越分向限制線向左迴轉。

    當時馬來西亞籍黃姓大學生騎機車搭載同為馬國江姓同學經過，見李女駕車向左迴轉，措手不及，撞擊後人車倒地，江男因顱骨骨折、肺部挫傷送醫不治。

    江父表示兒子從小備受疼愛，夫妻對於兒子均付出極大心力教養，並拉拔至臺灣留學就讀中華大學建築與都市計畫學系；兒子為減輕家中經濟負擔，課業之餘會到餐廳打工，寒暑假則會到工廠上班，並將部分薪資寄回家。如今竟因李女重大疏失行為，造成愛子死亡，夫妻所受痛楚極大，更因傷心過度徹夜難眠，人生頓時失去重心與意義，夫妻向李女請求精神慰撫金等共640萬。

    李女則說自己是低收入戶、單親，現又懷孕中，也無保險。最後法官判李女應賠償夫妻共427萬。

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