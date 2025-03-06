高鐵購票蟑螂集團盜刷銷贓！1年不法獲利逾1300萬 7人起訴

警方逮獲黃嫌等7名嫌犯。（記者劉慶侯翻攝）

2025/03/06 09:51

〔記者劉慶侯、溫于德／台北報導〕鐵路警察局刑事警察大隊歷經長達1年蒐證，今日宣布破獲由黃姓男子組織的「假低價、假團購」高鐵購票蟑螂詐欺集團，逮捕黃嫌等7人。警方調查黃嫌等人在一年內不法獲利逾1300萬元，均依法移送偵辦。士林地檢署今偵結，依組織犯罪條例等罪起訴7人。

鐵警局刑事警察大隊是於112年間接獲高鐵異常訂票訊息，及盜刷銀行信用卡大量購買高鐵車票情資，立即成立專案小組追查。

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警方經清查發現多位民眾因收到假簡訊，偽稱中華電信通知點數即將過期、交通裁決處通知尚有罰單未繳納等，誘騙民眾點選連結輸入自身信用卡資料，不久發現信用卡遭盜刷購買高鐵車票。

專案小組偵辦查知詐欺集團因高鐵車票轉賣銷贓容易，便利用線上遊戲吸收急需現金者，共組高鐵車票賣票銷贓小組，於公開網站上刊登販售高鐵車票消息。

同時創立LINE公司帳戶「速度高鐵」、「台灣Q比高鐵專售」管理，由黃姓及謝姓詐團幹部2人負責接收該集團境外上游高鐵車票盜刷所得訂票資訊，將訂票資訊轉交給下手詐團。

隨後，由下游的詐團偽稱客服人員，指使對方在社群平台刊登「高鐵車票8折優惠」訊息，吸引民眾前往購買，再將賣票所得轉成虛擬貨幣，透過施姓幣商匯出至指定之虛擬貨幣錢包地址洗錢獲利。

專案小組歷經長達一年蒐證，月前執行2波拘搜行動，分別前往雙北市、彰化及高雄等地進行搜索，將詐團黃姓幹部、謝姓幹部、施姓幣商及2名陳姓客服拘提歸案，搜索查獲犯案用手機、虛擬貨幣及存摺等贓證物1批。

警方後續再清查出犯嫌所使用之數個收款帳戶及其他2名共犯，總計查獲詐團犯嫌7人、被害銀行4家、被害人29人、不法獲利約1300餘萬元。

全案經檢警釐清案情後，依涉嫌詐欺、違反組織犯罪、洗錢防制法及鐵路法等罪，移送士林地方檢察署偵辦。

士檢今偵結，指黃等7人違反違反組織犯罪條例中參與犯罪組織、洗錢防制法、鐵路法中以不正方法將虛偽資料輸入電腦而取得訂票憑證，以及刑法偽造文書、洗錢、3人以上共同詐欺取財罪；並對犯罪情節嚴重的黃、謝、施等3名被告具體求刑2年2月。

高鐵購票蟑螂詐欺集團示意圖。（記者劉慶侯翻攝）

警方查扣各類作案工具。（記者劉慶侯翻攝）

詐團散佈假訊息誘使民眾上勾。（記者劉慶侯翻攝）

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