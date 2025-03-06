水電工「掏槍」硬上美髮師 竟掰想跟她老公比大小

水電工掏槍硬上美髮師，竟掰想跟她老公比大小。（情境照）

2025/03/06 09:37

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕林姓水電工垂涎陳姓美髮師已久，竟趁她獨自在店內時撥開監視器、掏出生殖器企圖硬上，陳女抵死不從要他收槍才未遂，事後林男竟稱勃起是為了想跟她老公「比大小」，新竹地院法官不採信，依強制性交未遂罪判刑2年。

法官調查，林男因受朋友陳女委託，裝潢陳女所經營位於新竹某處美髮店而持有該店鐵門遙控器鑰匙，去年3月22日上午8點多，持該遙控器開啟美髮店大門進入店內，見陳女於沙發上小憩，竟心生邪念，轉動監視器，掏出生殖器拉陳女的手要求打手槍，陳女飽受驚嚇掙脫，林男強將陳女抱起上下搖動，再抱放至洗頭椅，雙腿跨壓在陳女身上、以雙手抓推雙肩強制她躺下。

請繼續往下閱讀...

林男雙手游移至陳女下身附近，陳女掙扎推開後自行坐起，林男面對陳女再度掏出其已勃起之生殖器，同時伸手撫摸大腿內側，經陳女一再明示拒絕、反抗，並要求他將生殖器收起後，林男始停止其行為離開現場。

陳女因而受有後枕部瘀腫、雙側手臂外側淡瘀痕、左右膝蓋外側淡瘀痕等傷害。

林男辯稱，心裡沒有想要強姦陳女，自以為陳女對他也有意思，只是在試探她，生殖器勃起可能是他個人比較敏感，勃起沒有準備要做什麼，只是要讓陳女看他下體大不大，因為陳女之前有講過她老公的很大，他就是自以為是開黃腔，自始至終不敢想要強姦陳女，因為前後攝影機都是他裝的。

法官調查，林男先前曾對陳女說「看到你就很想要、會硬起來」，且有轉動監視器，主觀上已具有性侵犯意。

法官審酌林男為成年人，當知與他人相處互動，應謹守相互尊重之底線，與他人從事親密行為更應徵得他人之同意，在明知其示愛已遭拒絕後，竟仍不思控制自身情感，僅為滿足個人私慾，不顧他人身體自主權及感受，利用陳女獨自1人在美髮店內，心生歹念強制性交未遂犯行，造成陳女心理創傷及精神痛苦，犯後猶飾詞否認性交，僅坦承強制猥褻；念及被告犯後已自行道歉、提出和解並給付賠償金40萬元，最後依強制性交未遂罪判刑2年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法