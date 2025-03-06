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    首頁　>　社會

    王大陸涉教唆毆打司機 檢諭令3嫌各5萬元交保

    2025/03/06 00:54

    〔中央社〕藝人王大陸涉嫌教唆毆打Uber司機案，警方昨天拘提林姓、彭姓、李姓等3名男子，晚間依傷害罪嫌，移送新北地檢署複訊。檢方訊問後，諭令3人各以新台幣5萬元交保。

    王大陸被查出涉與Uber司機發生糾紛，找人毆打司機，新北檢4日訊後依傷害等罪聲押禁見，新北地院5日清晨裁定，王大陸以新台幣500萬元交保，限制出境、出海及限制住居，共犯游姓男子因有滅證、串證之虞，遭羈押禁見。

    檢警持續追查其他共犯，新北市永和警分局昨天下午持拘票，兵分多路拘提林姓、彭姓及李姓男子等3人。其中，李男是台中成功嶺現役軍人。

    本案曝光源於檢警偵辦王大陸涉妨害兵役案件，從查扣的手機內，發現王大陸涉教唆傷害情事，經進一步過濾影像後，找到被毆司機。

    檢警追查，王大陸去年4月間與Uber司機因溝通不良，發生言語衝突，事後王大陸向游男抱怨，游男疑透過另1名中間人，教唆3人「修理」司機。

    警方昨天拘提涉嫌跟蹤司機、動手打人的林男、彭男及李男。據了解，3嫌去年分乘2輛車尾隨司機到新北市中和區，攔車後，林男動手毆打司機，彭男在旁錄影，李男旁觀未動手。

    警方說，還有1名涉案人尚未到案，正全力追緝中。至於本案嫌犯如何取得被害人相關資訊，警方回應，檢警正追查釐清，目前全案仍在調查。（編輯：陳正健）1140306

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