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    被騙不聽攔阻還脫口「博杯證明」 警傻眼苦勸保住600萬

    婦人（右）到銀行要解除定存將積蓄600萬全數領出做公益，被新營警分局鹽水分駐所員警與行員勸阻。（新營分局提供）

    婦人（右）到銀行要解除定存將積蓄600萬全數領出做公益，被新營警分局鹽水分駐所員警與行員勸阻。（新營分局提供）

    2025/03/05 23:55

    〔記者楊金城／台南報導〕台南鹽水區一名婦女遇詐上當，上週到銀行要解除定存將積蓄600萬全數領出，新營警分局鹽水分駐所派員到場與行員勸阻，不料，婦人卻說領錢是要去捐款做公益，3月就可領回，「不信可以跟我去廟裡博杯」，令員警及銀行行員傻眼，幸好員警發揮纏功持續溝通，才阻詐成功。新營分局5日提報表揚阻詐有功人員。

    這名婦女受到以公益事業包裝的假投資案詐騙，跑到銀行要解除600萬定存，表示領出是用以從事慈善事業，被員警、行員勸阻後仍不相信受騙。

    婦人堅稱該慈善工作會在3月返還全數投入金額，警方經追問，婦人對於慈善機構名稱及捐款目的卻支吾其詞，警方持續追問為何捐款金額會有返回機制，婦人竟惱羞成怒，脫口說出：「不信可以跟我去廟裡博杯」，令現場員警及銀行行員啞口無言。

    警方和銀行持續溝通，「盧」這位婦人，她才打消提款念頭。

    佳里區還有一名阿公接到自稱「假女兒」的電話，要求急需匯款12萬元，幸運的是，在佳里警方與銀行的阻擋下，並打電話給阿公的女兒，跟父親通電話，才成功阻詐，保住阿公的12萬元現金。佳里警分局同樣提報阻詐表揚。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    佳里這位阿公和女兒通電話，才相信詐團冒用假女兒騙錢。（佳里分局提供）

    佳里這位阿公和女兒通電話，才相信詐團冒用假女兒騙錢。（佳里分局提供）

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