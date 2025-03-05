20出頭當車手一個月騙走3人686萬 法官：無需輕縱

20出頭當車手一個月騙走3人686萬，新竹地院法官認為詐團橫行、無需輕縱。（記者蔡彰盛攝）

2025/03/05 23:40

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕男子戴堃哲與林昱廷加入詐欺集團當起取款車手，一個月二人現身取款4次，從3名被害人處騙得現金686萬，法官痛批詐騙集團橫行、司法判決對於詐欺犯罪量刑過輕長期為人詬病之際，3人損失金額甚鉅，無需輕縱2人，最後將戴堃哲依詐欺取財罪判刑4年10月，林昱廷2年6月。

法官調查，23歲的戴堃哲與24歲的林昱廷加入詐欺集團，聽候詐欺集團指示，前往約定地點向遭詐騙之人取款。

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新竹楊女誤信詐團APP，獲得推薦股票，以為交易可獲取高利潤，但需要儲值，112年12月15日約在新竹市面交150萬元。詐團見楊女受騙後，即指示林昱廷前往約定地點取款。12月28日再由戴堃哲向楊女收取116萬元現金得逞。

去年1月4日詐團以同樣手法，由戴堃哲向新竹縣鍾女收取140萬元現金得逞。去年1月16日在新竹縣關西鎮，由戴堃哲向劉女收取280萬元現金得逞。

法官審酌被告2人正值青年、有工作能力，不思依循正途獲取錢財，竟貪圖不法利益而參與本案詐欺集團犯罪組織擔任面交取款車手，分別向3人收取詐欺贓款以製造金流斷點，價值觀念有所偏差，影響社會秩序，足見其法治觀念淡薄，欠缺尊重他人財產法益之守法觀念，同時危害社會治安與文書之公共信用，二人掩飾、隱匿犯罪所得來源與去向的洗錢行為，更使金流難以追溯，增加查緝難度與被害人追回犯罪所得的可能。

法官審酌3名被害人遭詐騙金額分別為266萬元、140萬元、280萬元，金額甚鉅，犯罪所生危害堪屬重大，我國詐騙集團橫行、司法判決對於詐欺犯罪量刑過輕長期為人詬病之際，3人損失金額甚鉅，被告2人實無需輕縱，最後將戴堃哲依詐欺取財罪判刑4年10月，林昱廷2年6月。

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