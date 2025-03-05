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    慘！外送員取錯餐未還 速食連鎖店告竊盜

    陳姓外送員疑未注意訂單被取消，取走他人餐點遭速食連鎖店提告竊盜。（資料照）

    陳姓外送員疑未注意訂單被取消，取走他人餐點遭速食連鎖店提告竊盜。（資料照）

    2025/03/05 23:46

    〔記者王捷／台南報導〕陳姓外送員送餐時，疑未注意餐點被取消，到連鎖速食店櫃台拿走約500元套餐，業者因此與陳男起口角，數日後店家見陳男未返還餐點，在昨日提告竊盜，律師洪銘憲指出，竊盜構成要件，必須要有犯罪故意，但不會處罰過失犯。

    據了解，陳男在228連假時送餐時疑似訂單太多，沒注意餐點被取消，便走到速食店放外送餐點的層架拿走已準備好的套餐，導致另一名外送員到速食店找不到餐點，向該店主管反映，店家調閱監視器，才發現其他消費者的餐點被陳男取走。

    店家透過關係連絡上陳男，告知他取錯套餐，並要求陳男把餐點還回來，不過疑似不曉得消費者已經取消訂單，已送達餐點，雙方因此起口角，陳男則聲稱自己不是故意取錯餐，但店家並不接受，甚至懷疑陳男私吞餐點，要求限時返還，否則就提告竊盜。

    店主管昨日帶著相關證據向警方報案，警方做完雙方筆錄後，將全案依竊盜罪函送，並指出由於偵查不公開無法對外說明。

    有其他警員認為，陳男拿走食物沒有歸還，可能不構成竊盜，比較偏向毀損或侵占。

    不過有刑事警察認為，從偵查實務來說，以陳男外送員的專業，訂單被取消很明顯、很常見，看到訂單被取消又拿走餐點，不太像是過失，可從其他證據，例如從事外送幾年？一個月訂單被取消幾次？訂單取消的通知等，來證明他是否為故意犯罪。

    律師洪銘憲則指出，竊盜罪與部分刑法的規定相同，構成要件是要有犯罪的故意，不會處罰過失犯，但外送員是否故意犯竊盜，仍要交由院檢偵查、審視。

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