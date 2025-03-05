深陷詐團投資話術！ 竹縣婦人1600萬現金擺客廳面交車手

婦人誤信詐團話術失金1600萬，新竹地院將取款車手判刑。（記者蔡彰盛攝）

2025/03/05 23:39

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣林姓婦人見股市大漲，誤信詐團代操作股票獲利話術，竟將家產變現1600萬元放在客廳，詐團派詐欺前科犯劉育麟前往取款後，將錢轉交上手，新竹地院依詐欺罪判徒刑1年半。

法官調查，39歲男子劉育麟加入詐騙集團擔任取款車手，詐團成員LINE向新竹縣林女謊稱介紹某「國際投資公司」可投資股票獲利，並提供公司APP程式使用。 林女信以為真，於112年11月29日上午11時許，在竹縣住處等候面交。劉育麟則受詐團指示前往，上門向林女收取1600萬元現金。

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劉男同時將偽造之公司商業操作收據，及佈局合作協議書交付林女收執，以此方式行使具有收據性質的私文書，足以生損害該公司商業信用。

劉育麟取款後為掩飾、隱匿詐欺集團犯罪所得去向及所在，再將現金交給詐欺集團成員指定之人。

法官審酌劉男正值壯年，不思依靠己力循正當途徑賺取所需，反而加入詐欺集團擔任車手，並以行使偽造私文書等方式，與詐欺集團其他成員共同詐欺被害人，並收得款項後層轉交予上手，藉以掩飾隱匿特定犯罪所得來源與去向，使偵查機關難以追查金流。

法官考量劉男所詐欺金額高達1600萬元，且未與被害人達成和解或賠償損害；且其犯罪前科紀錄有多件詐欺洗錢犯罪，且還有警方正偵查中案件，依三人以上共同詐欺取財罪處有期徒刑1年6月。

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