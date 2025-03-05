桃園市去年少年犯罪人數增23％ 暴力、詐欺最多

警方積極宣導毒品的危害等來防制少年犯罪。（警方提供）

2025/03/05 23:28

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府警察局少年警察隊統計，去年市內少年犯罪總人數962人，雖僅佔全市犯罪總人數4.26％，但較前年增加了181人，增幅約23.18％，依案件類型區分，人數最多的是暴力型犯罪共258人，其次是詐欺案238人，相較於2023年，兩種案類也是增加最多的前兩名，分別是詐欺案增加133人、暴力型犯罪增加39人，桃市少年犯罪預防、偵緝的嚴峻度拉高。

警方分析，政府跨部門打詐，警政署也執行「全國同步打擊詐欺行動專案」，推動受理假投資詐欺案件通報警示帳戶匯款人攔阻計畫、查找被害人計畫等，致詐欺案件激增，而少年涉入的原因相當多元，可能是尋求歸屬感，或受到詐團以高報酬、低刑責的話術來利誘，導致觀念扭曲；至於暴力型犯罪，多因少年血氣方剛，易受偏差同儕影響，而聚集助陣甚至械鬥。

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中央警察大學行政警察學系主任許福生說，校園「拒黑」是少年犯罪防制的重要工作，建議政府強化黑幫少年與家庭、學校連結督導責任，輔導仍是防制少年黑幫最佳策略，整合跨局處網路資源來防止黑幫入侵校園，還須持之以恆地掃黑，才能夠落實校園拒黑。

少年警察隊成立掃黑專責小隊，鎖定吸收少年的幫派組合強力檢肅，隊長戴賢說，警方與桃園市少年輔導委員會建置少年資料庫，已超過6500名少年列冊，再整合教育局輔導體系、衛生局毒品戒治、社會局少年培力與親職教育等資源，啟動預警介入機制，提早關懷少年，一旦有異常群聚就會盤查，向上溯源，對曾涉入暴力型犯罪、詐欺案的少年，加強關懷並掌握動態以避免再犯。

戴賢說，少年犯罪的成因牽涉到個人因素、家庭、學校、社會環境，原因錯綜複雜，警方將持續舉辦雙語反毒教育、增購反毒VR設備與軟體，多元管道加強少年法治觀念，期能達到犯罪預防的效果。

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