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    79歲、65歲阿嬤「中愛情詐騙淪車手」 別的熟女暈船她們取款

    警方在受害人交付遭詐款項時逮捕車手。（警方提供）

    警方在受害人交付遭詐款項時逮捕車手。（警方提供）

    2025/03/06 00:00

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕又見愛情詐騙，中招的都是長者！兩名中年女子認為遭詐騙到派出所諮詢，屏東警方指導她們配合誘捕，3月3、4日各查獲1名車手，兩名車手竟是79歲、65歲婦人，也都是中愛情陷阱淪為車手。

    東港警方指出，有中年女子在社群網站「單純交友為前提」粉絲專頁認識自稱敘利亞將軍的「男子」，女方在對方噓寒問暖的關心後墜入愛河，甚至論及婚嫁。對方打蛇隨棍上，聲稱要向聯合國繳交90萬保證金才能來台結婚，女子不疑有他，將90萬元交給取款車手害。

    警方循線追查，沒想到逮捕到盧姓女車手竟高齡79歲，她和受害中年女子一樣，同樣遭網路社群認識的「總裁老公」、「董事長男友」噓寒問暖攻陷芳心，鋌而走險淪為車手。

    警方隔天接獲類似案件，另名女子在社群網站看到投資廣告，想將現金交給「理財專員」，警方指導被害人配合誘捕，發現車手竟是已65歲羅姓女子，她和79歲盧姓女車手一樣從網路社群認識「總裁老公」、「董事長男友」中招，成為取款車手。盧女、羅女訊後以詐欺罪嫌送辦。

    警方提醒，詐騙集團慣用假身分虛構異性角色，在網路隨機認識民眾，每日噓寒問暖建立感情連結，再以諸多理由要求匯款或交款及購買點數，甚至被利用成為取款車手。有任何詐騙疑慮，務必立即撥打165專線諮詢。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方活逮車手。（警方提供）

    警方活逮車手。（警方提供）

    警方逮捕車手起出贓款。（警方提供）

    警方逮捕車手起出贓款。（警方提供）

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