3/5今彩539頭獎開１注！800萬獎落屏東

5日開獎的第114000058期今彩539頭獎開出1注。（台彩提供；本報合成）

2025/03/05 22:26

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕3月5日開獎的第114000058期今彩539頭獎開出1注，由屏東縣長治鄉進興村復興路10之5號1樓的「大富貴彩券行」開出。

第114000058期今彩539中獎號碼為「15、23、29、36、39」。頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共173注中獎，每注可得2萬元；參獎共6273注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬3291注中獎，每注可得50元。

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第114000058期39樂合彩中獎號碼為「15、23、29、36、39」。四合共10注中獎，每注可得21萬2500元；三合共188注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7225注中獎，每注可得1125元。

第114000058期3星彩中獎號碼為「100」。壹獎共153注中獎，每注可得5000元。

第114000058期4星彩中獎號碼為「8442」。壹獎共6注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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