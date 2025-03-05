掃墓季到！中市出動無人機監控 公墓火警數、燃燒面積減

中市出動無人機監控等，防範公墓火警。（市府提供）

2025/03/05 22:04

〔記者蘇孟娟／台中報導〕清明節將至，民眾掃墓祭祖，已往常有公墓火警發生，台中市祭出包括消防駐點、無人機監控、遠端AI智慧判煙系統、設置紙錢集中處、公墓雜草割集清作業等，多管齊下防公墓火警發生，台中市民政局長吳世瑋表示，今年截至3月3日止，全市公墓發生35起火災，燃燒面積約5535平方公尺，僅為去年同期（26萬5686平方公尺）的2%，大幅降低空污及公安意外。

吳世瑋說，每年清明掃墓前夕，為避免祭祖時延燒形成公墓火警，都會針對轄內公墓進行除草作業，過去割草後都是放置一旁使其自然分解，在未運走的情況下，容易成為火災易燃點，市府增加經費全面將割除後的雜草集中清運，逐年降低公墓火警案件及燃燒面積。

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吳世瑋說，市府多管齊下防範，包括環保局也針對特定公墓架設AI智慧判煙系統，全天候24小時由電腦自動判定煙霧，如有發現煙霧，將由系統主動推播並鎖定方位供巡查人員能立即前往查處；另消防局在墓區主要道路也會派駐消防水車，提供小水袋讓民眾撲滅餘燼備用防災，並透過消防安全駐點，加強火災防治巡邏，結合空拍機科技巡檢，即時監測可能的火災風險，讓防火防災工作更扎實。

吳世瑋說，前年同期發生公墓火警共42件，燃燒面積26萬5686平方公尺；去年同期則有41件，燃燒面積降到1萬3110平方公尺；今年再降到35件，燃燒面積減少至5535平方公尺，顯見台中市進行公墓全面除草作業獲得具體成效。

此外，民政局今年也與環保局合作，在轄內152處公墓設置199處紙錢集中處，且於各公墓現場備置「祭祀疏文」讓民眾書寫領受祖先與祭拜者姓名，祭拜後疏文與紙錢可妥善放置於紙錢集中處，集中後的紙錢都會交由各區清潔隊集中清運至「台中市焚化專爐」煉化處理，煉化前也會邀請專業法師進行平安祈福淨爐儀式，讓民眾響應環保時，誠心不打折。

生管處長柯宏黛另指出，為提供民眾安全掃墓環境，生管處於各公墓除設置防火注意事項告示牌外，生管處與各區公所每日也會派員加強巡視各區公墓，並建立即時通報機制，一旦發現火災徵兆，能及時進行應對措施，避免火災持續擴大。提醒民眾掃墓時切記「四不二記得」要訣，不亂燒雜草、不亂丟煙蒂、不飛揚冥紙、不燃放爆竹，以及記得滅餘燼、記得收垃圾，讓祭祖掃墓更平安順利。

消防局在各公墓駐點派駐消防車提供小水袋並提醒民眾注意用火安全。（市府提供）

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