駕駛疑不適昏眩闖對向車道連掃12車 8人受傷

李男駕車突然身體不適，偏離對向車道連掃12車，造成8人受傷有7人送醫。（讀者提供）

2025/03/05 21:16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名李姓男子今晚駕車準備返家，途經鳳山區五甲二路之際，疑因身體不適昏眩，逆向偏離對向車道，先擦撞對向行進間4輛機車，再連掃對向路邊8輛汽機車，造成8人受傷有7人送醫；警方將開罰600元至1800元。

警方調查，李姓男子（49歲）今晚近8時駕駛1輛轎車準備返家，沿著鳳山區五甲二路西向東方向行駛，突然感到身體不適，疑似出現頭部昏眩，逆向偏離對向車道，差點撞上對向1輛黑色休旅車，所幸休旅車駕駛急踩剎車，才驚險未受波及。

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不過李男駕車持續向前偏離車道，先連掃對向行進間4輛機車，再向前挺進一家銀行前方，該路段劃設許多路邊停車格，由於正值下班晚餐時間，多名民眾前來牽車、停車。

李男突然駕車擦撞對向整排路邊停放汽機車，宛如打保齡球般，連掃1輛轎車及7輛機車，直到李男緊急踩剎車，轎車才停止前進，卻造成多人被車輛擠壓受傷。

警方據報到場處理，李男並未酒駕，酒測值為0，疑因駕車身體不適昏眩釀禍，造成行進間機車騎士4人受傷，路邊停放機車4人受傷，總計造成8人擦挫傷，其中7人送醫治療。

李男則命大未受傷，僅他的轎車受損，這場車禍總計造成11輛機車、2輛轎車受損，警方將調查車禍肇事原因。

警方表示，李男違規逆向行駛將依違規道路交通管理處罰條例第45條第1項第3款，開罰600元至1800元。

李男駕車突然身體不適，偏離對向車道連掃12車，造成8人受傷有7人送醫。（讀者提供）

李男駕車突然身體不適，偏離對向車道連掃12車，造成8人受傷有7人送醫。（讀者提供）

李男駕車突然身體不適，偏離對向車道連掃12車，造成8人受傷有7人送醫。（讀者提供）

李男駕車突然身體不適，偏離對向車道連掃12車，造成8人受傷有7人送醫。（讀者提供）

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