為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    駕駛疑不適昏眩闖對向車道連掃12車 8人受傷

    李男駕車突然身體不適，偏離對向車道連掃12車，造成8人受傷有7人送醫。（讀者提供）

    李男駕車突然身體不適，偏離對向車道連掃12車，造成8人受傷有7人送醫。（讀者提供）

    2025/03/05 21:16

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名李姓男子今晚駕車準備返家，途經鳳山區五甲二路之際，疑因身體不適昏眩，逆向偏離對向車道，先擦撞對向行進間4輛機車，再連掃對向路邊8輛汽機車，造成8人受傷有7人送醫；警方將開罰600元至1800元。

    警方調查，李姓男子（49歲）今晚近8時駕駛1輛轎車準備返家，沿著鳳山區五甲二路西向東方向行駛，突然感到身體不適，疑似出現頭部昏眩，逆向偏離對向車道，差點撞上對向1輛黑色休旅車，所幸休旅車駕駛急踩剎車，才驚險未受波及。

    不過李男駕車持續向前偏離車道，先連掃對向行進間4輛機車，再向前挺進一家銀行前方，該路段劃設許多路邊停車格，由於正值下班晚餐時間，多名民眾前來牽車、停車。

    李男突然駕車擦撞對向整排路邊停放汽機車，宛如打保齡球般，連掃1輛轎車及7輛機車，直到李男緊急踩剎車，轎車才停止前進，卻造成多人被車輛擠壓受傷。

    警方據報到場處理，李男並未酒駕，酒測值為0，疑因駕車身體不適昏眩釀禍，造成行進間機車騎士4人受傷，路邊停放機車4人受傷，總計造成8人擦挫傷，其中7人送醫治療。

    李男則命大未受傷，僅他的轎車受損，這場車禍總計造成11輛機車、2輛轎車受損，警方將調查車禍肇事原因。

    警方表示，李男違規逆向行駛將依違規道路交通管理處罰條例第45條第1項第3款，開罰600元至1800元。

    李男駕車突然身體不適，偏離對向車道連掃12車，造成8人受傷有7人送醫。（讀者提供）

    李男駕車突然身體不適，偏離對向車道連掃12車，造成8人受傷有7人送醫。（讀者提供）

    李男駕車突然身體不適，偏離對向車道連掃12車，造成8人受傷有7人送醫。（讀者提供）

    李男駕車突然身體不適，偏離對向車道連掃12車，造成8人受傷有7人送醫。（讀者提供）

    李男駕車突然身體不適，偏離對向車道連掃12車，造成8人受傷有7人送醫。（讀者提供）

    李男駕車突然身體不適，偏離對向車道連掃12車，造成8人受傷有7人送醫。（讀者提供）

    李男駕車突然身體不適，偏離對向車道連掃12車，造成8人受傷有7人送醫。（讀者提供）

    李男駕車突然身體不適，偏離對向車道連掃12車，造成8人受傷有7人送醫。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播