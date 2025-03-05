懷疑同居女友出軌 移工殺死同鄉輕判

越南移工懷疑同居女友出軌而提分手，涉嫌持折疊刀猛刺她致死，被橋頭地院判刑。（記者鮑建信攝）

2025/03/05 20:58

〔記者鮑建信／高雄報導〕越南籍阮姓移工懷疑女同鄉黎氏另結新歡，並提出分手，揚言要與她同歸於盡，進而涉嫌持折疊刀朝她猛刺要害死亡，橋頭地院認為他符合自首要件，依殺人罪判處低度刑10年半。

判決書指出，2023年10月20日晚上，被告阮男因同居人黎氏提出分手要求，涉嫌傳送「我給妳最後機會，妳要跟我講清楚，否則全部3人同歸於盡」、「今天晚上我給妳最後一個機會，妳跟我見面講清楚，否則明天開始我就不放過」等訊息恫嚇。

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黎氏百般無奈，隨後只好約在阮男向友人借住房屋談判，阮男質問她是否有新歡，要求她交出手機被拒後，涉嫌出手搶走，並在查看內容，黎氏趁機搶奪時，被他持折疊刀涉嫌猛刺心臟等處。

阮男行兇後，見黎氏流血倒地，驚覺出人命，請友人配偶下樓打電話通報救護車送醫院，已回天乏術。岡山分局接獲報案後，將阮男依現行犯移送橋頭地檢署偵查、起訴。

地院開庭調查，認為阮男行兇後未逃逸，並請人通報將被害人送醫，符合自首要件，依法減輕其刑，同時審酌賠償家屬18萬3千元（約5千萬越南盾），從輕量處有期徒刑10年6月，刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，可上訴。

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