求復合？男同志各持保護令 大馬路上拉扯雙雙送辦

陳姓男同志與呂姓前男友昨天在超商前拉扯，雙雙因違反保護令罪嫌送辦；基隆地檢署複訊後諭知2人請回，但告誡雙方，若仍置不理再違反保護令，將以2人有反覆違反保護令之虞，向法院聲請羈押。（記者林嘉東攝）

2025/03/05 19:52

〔記者林嘉東／基隆報導〕陳姓男同志與呂姓前男友交往期間，因經常爭吵，互有家暴行為，雙方都取得保護令，昨天2人在超商前發生拉扯，警方獲報趕抵勸阻，雙雙被依違反保護令罪嫌送辦；檢方複訊後諭知2人請回，但告誡雙方，若仍置不理再違反保護令，將以2人有反覆違反保護令之虞，向法院聲請羈押。

檢警調查，30多歲的陳男、與年紀相仿的呂男子交往期間，因互有家庭暴力行為，蒐證後都向法院聲請保護令，基隆地院於去年發出通常保護令，裁定陳男與呂男不得對彼此實施身體、精神或經濟上之不法侵害行為，且不得接近對方住處100公尺。

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警方昨天上午6時許獲報，陳、呂在轄內一家超商前發生拉扯，警方趕緊勸阻將2人拉開後，一眼認出呂、陳2人分手前，常為了挽回彼此的感情，已不只一次鬧到派出所，是派出所的常客，也知道2人都向法院聲請保護令獲准。

由於2人是在取得保護令後，首次在超商前發生拉扯，雙雙違反不得對彼此實施身體上不法侵害行為。警方訊後，以雙方都持有保護令，且雙雙指控對方違反保護令，依法將2人依家庭暴力防治法「違反保護令罪」嫌移送基隆地檢署偵辦。檢察官複訊後諭知2人請回，但告誡雙方不得再違反保護令，若仍置之不理，將以2人有反覆違反保護令之虞，向法院聲請羈押。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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