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    首頁　>　社會

    南投信義鄉工程弊案 國民黨籍鄉長全志堅收押禁見

    南投縣信義鄉長全志堅（左一）涉入至少三項貪污相關罪名，台中地院准予羈押禁見2個月。（資料照，記者劉濱銓攝）

    南投縣信義鄉長全志堅（左一）涉入至少三項貪污相關罪名，台中地院准予羈押禁見2個月。（資料照，記者劉濱銓攝）

    2025/03/05 18:24

    相關新聞請見︰

    鄉代會主席貪污「插一腳」 國民黨南投信義鄉長全志堅聲押

    〔記者張瑞楨、陳鳳麗／台中報導〕台中地檢署去年偵辦南投縣信義鄉無黨籍鄉民代表會主席李國源，涉嫌向參與工程競標的廠商索回扣，他甚至利用職權「容任投標廠商於採購案中合意圍標」，向台中地方法院聲請羈押獲准，此案向上發展，中檢查到現任國民黨籍信義鄉長全志堅也涉入上述貪污案，昨天（4日）傳喚後當庭逮捕，今天（5日）傍晚，台中地院准予羈押禁見。

    台中地院今天傍晚指出，全志堅涉嫌貪污治罪條例等刑案，法官訊問後，認為事證資料足以認定，他涉嫌觸犯「不違背職務期約賄賂罪」、經辦公用工程收取回扣未遂罪與圖利等罪名，且犯罪嫌疑重大，涉犯最輕本刑為有期徒刑5年以上之罪，有事實足以認定他有串供、滅證之虞，另外，審酌他所涉罪情的危害性、國家刑罰權遂行的公益等考量，認為不羈押顯難進行訴追，諭知羈押2月並禁止接見、通信。

    此案是台中地檢署中檢檢察官黃鈺雯於去年11月底，指揮廉政署中部地區調查組辦案人員，持法院核發搜索票，搜索信義鄉代會等共計23處所，約談12名嫌疑人，檢察官複訊認為，李國源具有鄉代會主席身分，擁有審查預算與追加預算的職權，利用信義鄉公所辦理灌溉工程採購需追加預算的機會，向黃姓與鄧姓廠商收受賄賂，涉嫌容任投標廠商於採購案中合意圍標。

    檢方認定李國源與黃姓及鄧姓廠商，分別涉嫌貪污治罪條例的「不違背職務收賄罪」、「非公務員對於公務員不違背職務之行賄罪」、政府採購法的合意圍標等罪，且嫌疑重大，觸犯本刑5年以上的重罪，有逃亡、煙滅證據和勾串共犯、證人之虞，依此向台中地院聲請羈押禁見3人，法官裁准羈押禁見，此案仍偵查中。

    檢方進一步發現，現任國民黨籍信義鄉長全志堅也涉入李國源等人的弊案中，昨天（4日）傳喚他到案說明後，認為他涉案重大而逮捕，今天（5日）向台中地方法院聲請羈押禁見獲准。

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