不爽分手！上網貼文想當「女友馬夫」 彰化恐佈情人慘了

彰化縣廖男與女友分手，他不甘心「人財兩失」，竟然在網路公然張貼「我要當女友馬夫，只要跟她睡過，紅包1萬」等訊息，法官依個人資料保護法及恐嚇罪，判廖男有期徒刑8月，得易科罰金24萬。（路透）

2025/03/05 17:32

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣廖男與女友分手，他不甘心「人財兩失」，竟然在網路公然張貼「我要當女友馬夫，只要跟她睡過，紅包1萬」訊息，廖男不僅張貼女友的生活照，還稱她是個「最愛錢的美魔女」，引發上萬網友「朝聖」，女友上法院提告，該案今審理終結，法官依個人資料保護法及恐嚇罪，判廖男有期徒刑8月，得易科罰金24萬。

判決書指出，男子與女友於2023年4月分手，為求復合，在臉書「爆料公社」及其他社團，暱名散佈女方個人資料，包括姓名、私生活照片、住址等，並伴隨著對其人格的污衊及不實指控，「癡漢可私訊」、「只要有跟她睡過的，私訊，紅包一萬」，廖還留說說「我志願當馬夫」，此外，他還到女友住處及車輛上塗寫「騙我的要還」、「騙我感情」、「詐我錢財」等等侮辱性字句，進一步擴大其報復行為。

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判決書說，廖男從2023年4月起，每日密集發文，揭露女友的住址，還有生活照，引發大量網友瀏覽。

此外，廖男還密集傳送LINE訊息、電話，甚至出現在甲女住處門口，大聲喊叫、踹門，並傳送具有性暗示及恐嚇意味的訊息，例如「我真的好想一槍打死妳們這些傷害我的王八蛋」，以及聲稱將槍和子彈放在甲女家附近的樹林等。這些行為嚴重影響了甲女的日常生活及心理安全，構成恐嚇危害安全罪及跟蹤騷擾罪。

法院根據證據，包括網路發文記錄、LINE對話截圖、甲女證詞及相關證據，認定男子犯行明確，分別依犯個人資料保護法，判處有期徒刑6月；另依恐嚇罪判處有期徒刑3月。應執行有期徒刑8月，可易科罰金24萬。

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