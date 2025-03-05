王大陸涉教唆打人！網挖出10年前「中指挑釁照」開酸︰徐太宇本人

網友挖出10年前王大陸與黃立成的合照，嘲諷他根本就是《我的少女時代》小混混「徐太宇」本人。（圖擷取自「黃立成 Jeffrey Huang」臉書粉專）

2025/03/05 22:11

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藝人王大陸以不法手段逃避兵役，爆出案外案，涉教唆痛毆與他有爭執的Uber司機，500萬元交保。受害司機將PO出事發影片，王大陸下車後囂張「怒視+比中指」，引起熱議。還有網友挖出10年前王大陸與黃立成的合照，嘲諷他根本就是《我的少女時代》小混混「徐太宇」本人。

王大陸2015年飾演《我的少女時代》中的小混混「徐太宇」爆紅，後來轉戰中國市場。然而，他2月中旬被爆出偽造文書、裝病等手段「閃兵」，15萬交保。緊接著檢方注意到，王大陸手機存有撂人毆打Uber連姓司機影片，再被拘提，訊後依「教唆傷害」等罪嫌聲押禁見，今天500萬元交保。

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受害者連姓司機將去年4月的事發當天行車紀錄器曝光到個人社群，影片中顯示，連男幫王大陸開後座車門，王大陸拿完私人物品後，走到車前隔著擋風玻璃怒瞪連男，接著一邊比中指，一邊走出畫面，態度囂張。連男在貼文中控訴，王大陸除了比中指，還嗆要「輸贏」，種種舉動也讓他大感不悅，透露自己有想要提出告訴的念頭。

案件在網路引起熱議，甚至有網友挖出10年前「麻吉大哥」黃立成與王大陸的合照，只見王大陸面露兇惡表情、雙手比中指挑釁，狠狠瞪著一旁的黃立成，彷彿《我的少女時代》的「徐太宇」上身，黃立成則在貼文寫說，「徐太宇想打就陪你打！王大陸」。網友們紛紛嘲諷，「大陸尋仇」、「徐太宇本人」、「真的打人ㄌ」、「我的少觀時代」、「神預言欸，真的給運將比中指+打下去」。

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