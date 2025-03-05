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    調查局調查班第62期新血開學 鄭銘謙提5期許

    法務部長鄭銘謙主持調查班第62期開學典禮。（調查局提供）

    法務部長鄭銘謙主持調查班第62期開學典禮。（調查局提供）

    2025/03/05 17:01

    〔記者王定傳／新北報導〕法務部調查局今天在幹部訓練所舉行調查班第62期開學典禮，這期學員共有114人，學員專長涵蓋文、法、商、理工及醫學等多元領域，其中，有學員具放射師、醫事檢驗師及電機工程技師資格，並有多人通過律師、會計師與專門職業及技術人員考試；法務部長鄭銘謙提5期許，希望結訓後能堅守「忠誠、樸實、團結、進步」的調查局核心價值，為國家社會貢獻己力、發揮所長。

    開學典禮由鄭銘謙主持，調查局長陳白立、國防部憲兵指揮部副指揮官于大任、調查局局本部各單位正、副主管、督察、科長、專業課程講座及受訓學員，共258人觀禮。

    鄭銘謙先恭喜調查班第62期學員通過競爭激烈的調查人員特考進入展抱山莊受訓，勉勵學員在這1年努力學習，以結業後立即投入一線調查工作為目標，並提出「立定志向，懷抱終身志業」、「發揮優勢，創造價值」、「勤修專業，充實知能」、「體察時勢，與時俱進」、「砥礪品操，貫徹紀律」等五點期許，期勉學員結訓後能堅守「忠誠、樸實、團結、進步」的調查局核心價值，為國家社會貢獻己力、發揮所長。

    調查局指出，調查班第62期計有男學員66人、女學員48人，共114人，其中2人是憲兵現役軍官隨班附訓；學員專長涵蓋文、法、商、理工及醫學等多元領域，其中有學員具放射師、醫事檢驗師及電機工程技師資格，並有多人通過律師、會計師與專門職業及技術人員考試，全體學員1月16日報到入所，經一個半月輔導適應與基礎課程後，正式舉行開學典禮，展開為期1年的嚴格訓練。

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