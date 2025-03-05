從校園拍到地檢署！男大生再犯被逮 手機藏300多部女如廁片

台南一名大學夜間部的盧姓男學生涉拿手機在女廁偷拍女性如廁的性影像，其中5罪被台南地院合併判刑2年2月。廁所手機偷拍示意圖。（記者王俊忠攝）

2025/03/05 17:05

〔記者王俊忠／台南報導〕台南某大學一名夜間部盧姓男學生被控連續在女廁偷拍，2024年4月間再度在校犯案當場被逮法辦，檢方以有再犯之虞聲押獲准。檢警查扣其手機內有300多則偷拍女子如廁的畫面，地點除了學校，竟還有台南地檢署內女廁，台南地院以他犯5項無故攝錄他人性影像罪，合併判應執行2年2月徒刑。

去年間，盧男被控連續在學校女廁偷拍女性如廁影像，他在2022年間曾因妨害秘密案被判刑3月確定，即使已被查獲法辦，盧依然無法控制、繼續犯案，引發眾怒。校方回應說，能做的改善防範都會做，也透過校安管道通報與性平程序處置。

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檢警調查發現盧男於2024年1、3、4、6月間涉犯5件偷拍案，有4件在大學校園內、1件在台南地檢署管制區內女廁，他都從隔間牆板上、下方縫隙伸出手機，偷拍女性如廁的性影像，其中去年4月13日那1案，當場被如廁女子察覺而未遂，女子跑到女廁外告訴男友，男友通報教官與警方到場帶回盧男查辦，但他否認這次有偷拍女方如廁。

檢警在扣押盧男的手機中，發現從2023年8月間迄今，共約有300多部偷拍他人如廁的性影像檔案，但這些影片多僅拍攝到性器官、鞋子，並無拍到人的正面，無法尋找被害人。且盧的手機內搜尋紀錄有多筆搜尋關鍵字為「女廁偷拍」、「外流」的紀錄。

對此，盧男辯稱他偷拍動機是因性別認同、好奇異性性器官所致。

檢警調查指出，去年4月13日下午5點許，被害女子在大學3樓女廁上廁所，在穿褲子時看到後方廁所門縫有1支手機鏡頭突出來，直覺被偷拍了，即衝出廁所告訴男友，男友就聯絡教官到場，在等待教官時、看到男廁有1男子（金髮、白外套，即盧男）離去，之後教官抵達巡視男、女廁，未發現有其他人。

因為男、女廁後方陽台相通，被害女與男友驚覺可能是從男廁走出的盧男偷拍，接著在1樓圍牆邊發現盧男，即追上詢問盧男是否去過3樓廁所？曾看過被害女子？盧男坦承，就被警方帶回調查。

盧男辯稱當天下午是到學校男廁，當時廁所沒有人、也沒要偷拍他人如廁。但警方在女廁採獲與盧男所穿鞋子相符的鞋底鞋印；法官也指該處男、女廁的陽台相連通，由此可認定偷拍女子如廁的人是盧男無誤，考量盧男偷拍行為對該校女學生、女性造成極大傷害，被害女都拒絕與他和解，未取得被害人原諒，所以依5項偷拍性影像罪合併判他2年2月徒刑，還可上訴。

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