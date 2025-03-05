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    首頁　>　社會

    新生兒呈現毒品反應 法官宣告停止毒蟲父母親權

    新生兒被驗出毒物反應，新竹地院法官宣告停止毒蟲父母親權。（記者蔡彰盛攝）

    新生兒被驗出毒物反應，新竹地院法官宣告停止毒蟲父母親權。（記者蔡彰盛攝）

    2025/03/05 16:45

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹一對毒蟲情侶未婚生下男嬰，被驗出毒物反應，母親承認孕期吸食海洛因。新竹縣社會處評估她親職功能不彰，緊急安置男嬰，情侶狀態好轉領回孩子後，竟又呈現毒品反應，社會處再次緊急安置並聲請出養，新竹法院裁定停止這對毒父母親權。

    社工調查，這名毒蟲媽媽懷孕時吸食海洛因，導致男嬰出生後有喘、顫抖等戒斷現象，經藥毒物檢驗出毒物反應，生理功能受損，她竟未配合醫院完成腦部相關檢測，以致延誤醫療治療計畫推進，社會處評估後認為母親親職功能不彰，未能負起保護照顧之責，前年3月緊急安置男嬰。

    事後毒蟲情侶工作及經濟狀況有好轉，社工讓男嬰漸進式返家，但男嬰返家後不久又送醫，檢測後又呈現毒品陽性反應，社會處再次緊急安置，評估毒蟲父母未積極調整及改善親職能力，工作及收入狀況不穩定，身處環境及友人複雜，致使寶寶再次受毒品影響而身心受創風險性高，無妥適親屬資源系統可協助照顧孩子，均同意孩子出養，社會處同時請求停止父母對孩子的全部親權。

    法官審酌生母在孕期吸食毒品，導致男嬰出生後即生理功能受損，需要較高品質親職能力、育兒技巧、疾病因應知能始能妥適照顧，父母未能戒除濫用藥物惡習，致男嬰再受毒品侵害且危及生命安全，可認二人對孩子疏於保護、照顧情形嚴重，明顯不適合繼續擔任親權人，宣告停止親權。

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