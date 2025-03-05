假報廢侵占8件校產 宜蘭大學前所長被解聘確定

宜蘭大學外觀。（資料照）

2025/03/05 17:01

〔記者楊國文／台北報導〕宜蘭大學建築與永續規劃研究所謝姓前所長，被控卸任前，以「假報廢、真侵占」手法，將未達報廢程度的「建築溫熱健康環境品質監測系統一套」等8件校產，侵占已用；校方依教師法將謝解聘、且1年內不得任教，謝提起行政訴訟，最高行政法院認定校方於法有據，判謝敗訴定讞。

檢方調查，謝男於2017年7月31日卸任研究所所長，卻在卸任前6天起，將未達報廢程度的8件校產包括：溫濕度計1台、建築溫熱健康環境品質監測系統1套、雙頻道建築音響分析系統1套、網路儲存設備1台、風速/風向計1組、雨量計1具、日射計1具、液晶顯示器1台等物，均佯稱應予報廢，指示不知情職員填寫「財產報廢單」等文件予以報廢，卻侵占供已使用。

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2018年5月，校方發覺系上財產減少，查出謝在卸任前，將該8件校產申請報廢侵占已用而告發。謝同年6月將8件物品繳回校方。宜蘭地檢署依業務侵占、使業務登載不實罪起訴謝。

宜蘭地院審理後，審酌謝已認罪，且與檢察官達成認罪協商，依使業務登載不實罪判3月徒刑，可易科罰金，業務侵占罪判刑1年、緩刑3年，須向公庫繳交10萬元確定。

校方教評會依教師法第15條第1項第5款「行為違反相關規定，經學校或有關機關查證屬實，有解聘必要」規定，將謝解聘、且一年不得聘為教師，並報請教育部核准。

謝男不服，提起訴願被駁回後，提起行政訴訟，謝主張，校方決議解聘等處分違反比例原則，並不合法，訴願決定、原處分均應予撤銷。

台北高等行政院審理認為，校方教評會依據謝男涉案的刑事確定判決，決議依據教師法相關規定將謝解聘、且1年不得聘為教師，並無違誤，謝的主張為無理由，判決敗訴。謝不服，上訴最高行政法院。

最高行政法院認定校方解聘等處分，於法有據，判謝敗訴確定。

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