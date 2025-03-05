為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    假報廢侵占8件校產 宜蘭大學前所長被解聘確定

    宜蘭大學外觀。（資料照）

    宜蘭大學外觀。（資料照）

    2025/03/05 17:01

    〔記者楊國文／台北報導〕宜蘭大學建築與永續規劃研究所謝姓前所長，被控卸任前，以「假報廢、真侵占」手法，將未達報廢程度的「建築溫熱健康環境品質監測系統一套」等8件校產，侵占已用；校方依教師法將謝解聘、且1年內不得任教，謝提起行政訴訟，最高行政法院認定校方於法有據，判謝敗訴定讞。

    檢方調查，謝男於2017年7月31日卸任研究所所長，卻在卸任前6天起，將未達報廢程度的8件校產包括：溫濕度計1台、建築溫熱健康環境品質監測系統1套、雙頻道建築音響分析系統1套、網路儲存設備1台、風速/風向計1組、雨量計1具、日射計1具、液晶顯示器1台等物，均佯稱應予報廢，指示不知情職員填寫「財產報廢單」等文件予以報廢，卻侵占供已使用。

    2018年5月，校方發覺系上財產減少，查出謝在卸任前，將該8件校產申請報廢侵占已用而告發。謝同年6月將8件物品繳回校方。宜蘭地檢署依業務侵占、使業務登載不實罪起訴謝。

    宜蘭地院審理後，審酌謝已認罪，且與檢察官達成認罪協商，依使業務登載不實罪判3月徒刑，可易科罰金，業務侵占罪判刑1年、緩刑3年，須向公庫繳交10萬元確定。

    校方教評會依教師法第15條第1項第5款「行為違反相關規定，經學校或有關機關查證屬實，有解聘必要」規定，將謝解聘、且一年不得聘為教師，並報請教育部核准。

    謝男不服，提起訴願被駁回後，提起行政訴訟，謝主張，校方決議解聘等處分違反比例原則，並不合法，訴願決定、原處分均應予撤銷。

    台北高等行政院審理認為，校方教評會依據謝男涉案的刑事確定判決，決議依據教師法相關規定將謝解聘、且1年不得聘為教師，並無違誤，謝的主張為無理由，判決敗訴。謝不服，上訴最高行政法院。

    最高行政法院認定校方解聘等處分，於法有據，判謝敗訴確定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播