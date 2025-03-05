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    製毒工廠設在大路邊 24小時販賣還能「得來速」

    嘉義縣水上警分局破獲藏身民宅製毒工廠，起出大量毒品。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣水上警分局破獲藏身民宅製毒工廠，起出大量毒品。（記者蔡宗勳攝）

    2025/03/05 15:47

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉有一處製毒工廠藏身大馬路旁民宅，擁槍自重的張姓主嫌與同夥分工明確，大規模生產喪屍煙彈、毒品咖啡包及愷他命，除開放毒品買家入內吸食，還推出24小時「得來速」取貨模式，警方直搗毒窟帶回5名嫌犯，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送。

    嘉義縣水上警分局幹員是於3月2日晚上持搜索票破門，10多人衝進屋內，將張姓男子等5人壓制在地，現場不僅發現大量毒品及分裝製造工具，還搜出「輪轉式霰彈槍」、「自製鋼管式霰彈槍」改造手槍各一把及子彈，警方研判，該集團為確保利益，特別武裝應對突發狀況。

    警方調查，這個販毒集團分工明確，24小時輪班經營販毒，提供外送服務，還開放吸毒者入內吸食，並開發「得來速」模式，讓買家迅速完成交易後離開，降低被警方查獲的風險。

    警方在場共查扣毒品安非他命6包共16.95公克、依託咪酯原料、37顆FM2、12包愷他命、2顆搖頭丸、197包毒品咖啡包。

    水上分局分局長曾冠螢表示，警方掌握販毒集團在轄區落腳，即積極布線查緝，本次專案行動成功破獲，是水上分局與台南市警新營分局聯手努力的成果，緝毒小組成員日以繼夜跟監埋伏監控、蒐證，終將這處毒窟一舉瓦解。

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    嘉義縣水上警分局破獲藏身民宅製毒工廠，起出強大火力。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣水上警分局破獲藏身民宅製毒工廠，起出強大火力。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣水上警分局破獲藏身民宅製毒工廠，起出強大火力。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣水上警分局破獲藏身民宅製毒工廠，起出強大火力。（記者蔡宗勳攝）

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