朝債務人住處丟雞蛋、噴紅漆 2男替友人討債恐嚇被判刑

劉姓男子夥同魏男為替友人追討10萬元債務，朝債務人住處大門丟雞蛋、再噴紅漆，被基隆地院依共同犯恐嚇罪分別判處3月徒刑。（記者林嘉東攝）

2025/03/05 15:54

〔記者林嘉東／基隆報導〕劉姓男子為替友人追討10萬元債務，夥同魏姓男子前往債務人住處，先朝大門丟雞蛋、再噴紅漆「欠錢還錢」等文字，基隆地院審結，依共同犯恐嚇罪判處劉、魏2人各3月徒刑，得易科9萬元罰金。

判決指出，劉男4年前為了幫葉姓友人追討10萬元賭債，夥同魏姓男子至債務人的住處外，狂敲其住處大門與叫囂，見對方不開門，將住處門牌拆下後放在地上，並對大門、門牌吐檳榔渣；深夜9時許，劉、魏2人再度上門，以紅色噴漆在大門上書寫「欠錢還錢」、「幹」等文字；隔天凌晨0時許，劉、魏2人三度上門，再以紅色噴漆書寫「OOO欠錢還錢」等字。

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債務人的母親不堪其擾，報警逮到劉、魏2人，檢察官調查後將2人依共同犯恐嚇罪嫌起訴。

判決說，劉、魏僅因不滿對方欠債未還，連續朝其大門丟擲雞蛋、噴紅漆等行為恫嚇，致心生恐懼，法官考量劉、魏在法院審理時均坦承犯行，依共同犯恐嚇罪判處劉、魏2人各3月徒刑，得易科9萬元罰金。

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