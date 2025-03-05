翻修祖厝卻忘記地址又稱匯款給姊姊！台中女好堅持 警苦勸阻詐

鍾女誤信投資詐騙，當天到銀行要領款50萬元。（警方提供）

2025/03/05 16:10

〔記者許國楨／台中報導〕台中市鍾姓女子近日到銀行準備領取50萬元，稱要用來修繕家中的祖厝，然當行員進一步詢問細節時，她卻答非所問，神情緊張、雙手顫抖，除了連祖厝地址都想不起來，又稱要匯款給姊姊，讓行員直覺有異立刻通報警方到場，員警苦口婆心勸說，鍾女才坦認是為了網路群組投資，險落入詐騙陷阱。

據了解，42歲鍾女前天到銀行原欲提領50萬元，聲稱是要裝潢家中祖厝，但在行員詢問相關細節時，女子神情緊張、語焉不詳，且雙手顫抖，行員察覺異狀立即報警協助，員警到場後進一步詢問裝潢細節與祖厝地址，鍾女卻支吾其詞，後又改口表示要把錢匯給遠在屏東縣的姊姊。

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由於鍾女一直無法提供相關資訊，連祖厝地址都忘記，員警察覺有異，告知必須打電話向其姊求證，鍾女也不願意提供連絡方式，更表示姊姊在上班不方便接聽，員警苦勸過程中追問是否涉及投資行為，鍾女才坦承是因網路投資訊息加入line投資群組，並依照對方指示下載APP，準備投入資金。

員警當場向鍾女說明這是典型的「放長線釣大魚」投資詐騙手法，詐團往往以「小額投資、獲利翻倍」話術誘騙民眾上當，經過耐心勸導與案例宣導，鍾女終於打消念頭，保住辛苦積蓄。

第二分局長鍾承志表示，近期詐騙手法層出不窮，詐騙集團經常利用社群平台結識被害人，誘導加入投資群組並下載可疑APP，讓民眾一步步落入圈套，呼籲民眾遇到類似高額獲利的投資機會應保持警惕，如有疑慮請撥打165反詐騙專線或向當地派出所求證，以免成為詐騙受害者。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方到場苦口婆心勸說，鍾女終於打消領款念頭。（警方提供）

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