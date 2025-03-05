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    北捷捷警小隊長涉8年性侵女兒348次起訴 士院首度開庭

    時任北捷警小隊長涉8年性侵女兒348次，士院下午首度開庭。（記者溫于德攝）

    時任北捷警小隊長涉8年性侵女兒348次，士院下午首度開庭。（記者溫于德攝）

    2025/03/05 15:18

    〔記者溫于德／台北報導〕一名女子去年在友人陪同下，赴台北市婦幼警察隊報案，指控擔任台北捷運警察隊代理分隊長的小隊長父親（已停職）長期性侵她；檢方偵結指父親這8年來對女兒性侵達348次，依「對未滿14歲之女子為性交罪」、「對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪」、「利用權勢或機會為性交罪」，共348個罪將父親起訴。士林地院下午首度開庭，法官依性侵害防治法規定採不公開方式審理，父親稍早已進入法庭。

    這名小隊長早年任職台北市保安警察大隊，多年前轉調至北市捷運警察隊，並在捷警隊服務超過10年；2023年7月起，代理捷警隊某分隊的分隊長。

    據爆料，小隊長過往常常喝完酒後返家，對自己當時未成年的女兒毛手毛腳，甚至藉酒意性侵女兒；女兒成年後了解相關法律，去年才在朋友陪同下前往婦幼隊報案，說出自己未成年被父親性侵的遭遇。警隊同仁曾指小隊長平日工作表現普通，在外與人發生不少糾紛。

    士林地檢署偵結考量全案涉及家人間的性犯罪，未詳細說明起訴理由。但據悉，這名父親首度犯案時間點是在2010年間，當時女兒尚未滿14歲，其犯行持續長達8年，直至2017年為止；士檢認父親戕害女兒的性自主權，並嚴重影響女兒身心發展，起訴同時請法院依「兒童及少年福利法與權利保障法」重其刑2分之1。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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