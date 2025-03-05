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    首頁　>　社會

    王大陸、富二代游翔閔涉教唆毆打Uber司機 打人3嫌被拘提

    藝人王大陸不滿叫車平台派來的車太爛，教唆友人動手打人，新北地方法院4日上午裁定王大陸500萬元交保。（記者羅沛德攝）

    藝人王大陸不滿叫車平台派來的車太爛，教唆友人動手打人，新北地方法院4日上午裁定王大陸500萬元交保。（記者羅沛德攝）

    2025/03/05 14:50

    〔記者陸運鋒、徐聖倫／新北報導〕藝人王大陸妨害兵役案一波未平一波又起，檢警查出，王大陸去年在北市住處叫Uber回戶籍地時，認為連姓司機繞路產生口角，後又因鑰匙掉在車上狠敲車窗，引發第二波口角，王事後向富二代游翔閔抱怨，游再委託林嫌等3人，查出連男行蹤後攔車毆打，新北永和警分局今天下午已將打人的3嫌拘提，正帶回分局途中。

    據了解，王大陸去年4月18日，從台北市大安區復興南路一段住處叫Uber，準備搭車回信義區仁愛路四段戶籍地，期間王認為特斯拉的連姓司機繞路當面抱怨，連男也不甘示弱回嘴，雙方起第一波口角，未料，王拿完私人用品回程下車後因鑰匙掉在車上，加上無法打開車門，氣得狠敲車窗，雙方再引發第二波口角，之後王氣得向游男告狀，游男則打包票表示交給他處理。

    檢警調查，游男委託林嫌等人，透過管道查出連男個人資料後，在去年4月25日晚上9時許，林、彭、李男等3人分乘2台汽車，於中和景平路尾隨連男車輛，連見苗頭不對隨即開到中和派出所，向警方告知遭跟蹤。

    警方詢問雙方發生何事後，林等人稱稍早起步時，疑似被對方擦撞，想要詢問對方是否發生車禍，而警方將雙方抄錄雙方資料後，且查無犯罪事實，於是讓雙方離去，連男隨後開到中和華中橋前時被攔下理論，3人隨即將連男痛毆一頓，而連男半小時後再度返回中和派出所告知遭到毆打，但因自己也有還手怕涉及刑責，所以先前往新北市立聯合醫院驗傷後，就再也沒回派出所提告。

    檢警上月偵辦王大陸妨害兵役案件時，意外查出這起案外案，於上月26日通知連姓男子前來製作筆錄，警方於昨日發動搜索，先將王、游2人拘提到案，今天早上再持拘票、搜索票，兵分多路前往桃園地區，稍早將林、彭、李等3嫌拘提，至於是否還有其他嫌犯涉案，仍待進一步釐清。

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