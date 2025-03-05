桃園毒販被搜索衝撞警車逃脫 隔日被逮起獲K毒、近百萬現金

桃園市鄧姓男子批發K毒準備販賣，桃園市刑大前往查緝時，鄧男駕車衝撞警車兔脫，翌日仍被逮捕起獲K毒、近百萬元現金等，桃園地檢署偵結依意圖販賣持有第3級毒品、妨害公務等罪嫌將他起訴。（記者余瑞仁攝）

2025/03/05 14:55

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市鄧姓男子去年5月間批發購入一批K他命毒品，透過通訊軟體聯繫買家準備交易；桃園市警局刑警大隊獲報報請桃園地檢署指揮偵辦，檢方聲請搜索票並核發拘票於同月底發動搜索，刑大幹員前往中壢區世紀廣場大樓地下停車場查緝時，鄧男見狀駕車衝撞警車、趁隙兔脫，翌日晚間仍被警方查緝到案，起獲K毒與近百萬元現款等送辦，檢方今偵結以意圖販賣而持有第3級毒品等罪嫌將他起訴。

檢警調查，鄧男混跡於桃園市中壢地區，去年5月初他花費5萬8千元向綽號「阿虎」的毒品上游批發購入100公克K他命毒品，分裝後透過通訊軟體對外聯繫販賣；桃園市刑大接獲情資追查，報請桃檢指揮偵辦，檢察官聲請搜索票並核發拘票，刑大幹員於去年5月27日傍晚前往中壢區世紀廣場大樓地下室展開拘捕行動。

請繼續往下閱讀...

鄧男當時駕車出現，埋伏員警一擁而上準備拘捕時，鄧見狀為求兔脫，猛然駕車衝撞警方偵查車，造成警車左保險桿、左葉子板與左側車門嚴重毀損，鄧男脫離員警包圍圈後，趁隙棄車逃逸；刑大員警持續追查鄧男下落，翌日晚間於中壢區環中東路終於將鄧男逮捕到案，起獲K毒10餘公克、現款近百萬元、K盤、電子秤、點鈔機等贓證物，訊後移送檢方偵辦。

檢方調查後，今偵結將鄧男以涉犯意圖販賣持有第三級毒品罪及妨害公務罪提起公訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法