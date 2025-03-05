頭牙剛過！ 田尾鄉土地公「金鐘罩」護體 仍被竊賊「擊落」偷神冠

土地公、土地婆有鐵門護身，仍被男子用鐵鈀擊落。（民眾提供）

2025/03/05 15:03

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣田尾鄉睦宜村廣德宮供奉福德正神，為保護神像，村民特別製作鐵門防盜，土地公、土地婆有如穿上「金鐘罩」，不料昨天凌晨一名男子，疑為搜刮金牌、金條，竟拿鐵鈀「擊落」土地公、土地婆，再拿走神冠，男子「冒犯神明」之舉已觸怒村民。警方已透過監視器，鎖定特定對象。

昨天一早廟公到場發現，土地公、土地婆雙雙跌落神案，神冠不異而飛，立即調出監視器，發現一名男子，今天凌晨12點半現身土地公廟前，他先拿香拜拜，再拿了一根清香灰的鐵鈀，逕往神像頭部撥弄，神明因此跌落，神冠雙雙掉下，男子拿走神冠，離去時還把神明扶正。

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此消息很快在村裡傳開，「有金鐘罩護體的神明竟還遭此對待」，村民個個義憤填膺，把男子的行為視為「挑釁神明」、「必遭天遣」。

當地村民、彰化縣府顧問黃坤煌說，前天是土地公的生日，村民歡歡喜喜為土地公、婆作生日，廟前好不熱鬧，豈料隔天（4日）就發此憾事，令村民心碎不已，這種對神明不尊重，只圖金錢利益的人，警方應該迅速緝拿歸案，讓村民安心。

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