老爸開養雞場殺生太多？ 子女拿1500萬「請佛淨化」結果一去不復返

莊姓一家人認為老爸生前開養雞場造太多殺孽，拿1500萬元給居士淨化消災卻沒想到一去不復返。示意圖（資料照）

2025/03/05 14:21

〔記者黃佳琳／高雄報導〕莊姓男子生前開養雞場賺了很多錢，一家人與陳姓居士相交多年，莊男死後，陳姓居士幫忙處理莊男後事，並向莊妻及一雙女子告知，莊男生前養雞殺生太多，能幫他家消災解厄，莊男一家拿了1500萬元給陳男，讓他把錢放在佛堂淨化，結果陳男認為這筆鉅款是他的「供養金」不願歸還，莊家人提告要求陳姓居士還錢，但法官認為，莊家人提供的事證無法證明1500萬元是寄託或消費關係，因此判陳男免還這筆錢。

判決指出，2014年間，莊姓男子過世，與莊家有多年交情的陳姓居士，對外自稱「陳醫師」，在莊家人首肯下，介入幫忙處理莊男後事，並協助莊男處分掉一塊土地和莊男生前債務，讓莊妻和一對女子賺了1500萬元。

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莊家人指控，陳男得知莊家人拿到這筆鉅款後，向他們告知，佯稱莊男生前開養雞場造太多殺孽，這筆錢可以放在佛堂淨化，待消去災厄後再拿來用，對家裡人比較好；莊妻和女子念在與陳男有多年交情，於是把錢交給陳男後，沒想到從2017年起開始跟他要錢，卻一直要不回來。

雙方談判多次破裂，莊家人不想父親生前留下的遺產被陳男私吞，只好上法院求公道；高雄地方法院審理時，陳姓居士坦承有收到這筆錢，但他認為是莊家人給他的「供養金」，不是代為保管，因此沒有返還的義務。

法官根據莊家人提供的事證，認為無法證明他們拿給陳男的1500萬元應該算是寄託或消費寄託，雙方也不存在侵權行為、不當得利等法律關係，因此認定莊家人請求陳男還錢無理，駁回莊家人之訴，全案可上訴。

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