為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    老爸開養雞場殺生太多？ 子女拿1500萬「請佛淨化」結果一去不復返

    莊姓一家人認為老爸生前開養雞場造太多殺孽，拿1500萬元給居士淨化消災卻沒想到一去不復返。示意圖（資料照）

    莊姓一家人認為老爸生前開養雞場造太多殺孽，拿1500萬元給居士淨化消災卻沒想到一去不復返。示意圖（資料照）

    2025/03/05 14:21

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕莊姓男子生前開養雞場賺了很多錢，一家人與陳姓居士相交多年，莊男死後，陳姓居士幫忙處理莊男後事，並向莊妻及一雙女子告知，莊男生前養雞殺生太多，能幫他家消災解厄，莊男一家拿了1500萬元給陳男，讓他把錢放在佛堂淨化，結果陳男認為這筆鉅款是他的「供養金」不願歸還，莊家人提告要求陳姓居士還錢，但法官認為，莊家人提供的事證無法證明1500萬元是寄託或消費關係，因此判陳男免還這筆錢。

    判決指出，2014年間，莊姓男子過世，與莊家有多年交情的陳姓居士，對外自稱「陳醫師」，在莊家人首肯下，介入幫忙處理莊男後事，並協助莊男處分掉一塊土地和莊男生前債務，讓莊妻和一對女子賺了1500萬元。

    莊家人指控，陳男得知莊家人拿到這筆鉅款後，向他們告知，佯稱莊男生前開養雞場造太多殺孽，這筆錢可以放在佛堂淨化，待消去災厄後再拿來用，對家裡人比較好；莊妻和女子念在與陳男有多年交情，於是把錢交給陳男後，沒想到從2017年起開始跟他要錢，卻一直要不回來。

    雙方談判多次破裂，莊家人不想父親生前留下的遺產被陳男私吞，只好上法院求公道；高雄地方法院審理時，陳姓居士坦承有收到這筆錢，但他認為是莊家人給他的「供養金」，不是代為保管，因此沒有返還的義務。

    法官根據莊家人提供的事證，認為無法證明他們拿給陳男的1500萬元應該算是寄託或消費寄託，雙方也不存在侵權行為、不當得利等法律關係，因此認定莊家人請求陳男還錢無理，駁回莊家人之訴，全案可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播