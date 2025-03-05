老天「變臉」 望安2船翻覆84歲老船長嗆水不適緊急後送

84歲老船長溺水，因嗆水不適緊急送醫。（凌天航空提供）

2025/03/05 14:16

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕4日鋒面過境，全台風雲變色，澎湖突然烏雲籠罩，雷雨大作，海面上更是颳起10級以上強陣風，在將軍海域作業的2艘漁船不敵強風翻覆，2名船長都落水獲救，但其中1名84歲老船長因嗆水不適，翌日前往衛生所就醫，今（5）日緊急申請後送澎湖本島就醫。

根據了解，4日下午5時許，將軍大塭南面海域，2艘漁船作業中突遭遇刨狀雷雨帶，海面颳起10級強陣風，漁船不敵猛浪拍打翻覆，漁長連忙跳海求救，「新富勝」許姓船長通報安檢單位，消防弟兄獲報立即出動協助救援，並將翻覆船隻拖帶回港。

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4日晚間6時20分，救援的「漁滿財」號漁船載2船長，並拖帶「新進祥」返港未發現油污，另一艘已沉，2船船長均表示因船隻船體較小，突發強陣風及大浪導致船隻翻覆，救援的「漁滿財」漁船陳船長、「三中」陳船長（船已沉、84歲）、「新進祥」漁船王船長（半沉）。

84歲的陳姓老船長，因在海上翻船，疑似有吸入海水呼吸困難，今日前往望安衛生所就醫，量測血氧值偏低，衛生所給予點滴、氧氣等初步治療後，向衛福部空審中心申請直昇機醫療後送，將病患送往三總澎湖分院。凌天航空在11時57分澎湖機場起飛定向望安機場，12時10分望安機場落地接駁病患，12時18分望安機場起飛，12時29分澎湖機場落地，由於陳姓船長沒有家人陪同，陳佩真議員派助理隨行協助。

漁船在海上遭強風吹翻，緊急由友船拖帶回港。（民眾提供）

老天變臉海上出現風雲變色，導致望安兩漁船翻覆。（民眾提供）

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