為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    老天「變臉」 望安2船翻覆84歲老船長嗆水不適緊急後送

    84歲老船長溺水，因嗆水不適緊急送醫。（凌天航空提供）

    84歲老船長溺水，因嗆水不適緊急送醫。（凌天航空提供）

    2025/03/05 14:16

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕4日鋒面過境，全台風雲變色，澎湖突然烏雲籠罩，雷雨大作，海面上更是颳起10級以上強陣風，在將軍海域作業的2艘漁船不敵強風翻覆，2名船長都落水獲救，但其中1名84歲老船長因嗆水不適，翌日前往衛生所就醫，今（5）日緊急申請後送澎湖本島就醫。

    根據了解，4日下午5時許，將軍大塭南面海域，2艘漁船作業中突遭遇刨狀雷雨帶，海面颳起10級強陣風，漁船不敵猛浪拍打翻覆，漁長連忙跳海求救，「新富勝」許姓船長通報安檢單位，消防弟兄獲報立即出動協助救援，並將翻覆船隻拖帶回港。

    4日晚間6時20分，救援的「漁滿財」號漁船載2船長，並拖帶「新進祥」返港未發現油污，另一艘已沉，2船船長均表示因船隻船體較小，突發強陣風及大浪導致船隻翻覆，救援的「漁滿財」漁船陳船長、「三中」陳船長（船已沉、84歲）、「新進祥」漁船王船長（半沉）。

    84歲的陳姓老船長，因在海上翻船，疑似有吸入海水呼吸困難，今日前往望安衛生所就醫，量測血氧值偏低，衛生所給予點滴、氧氣等初步治療後，向衛福部空審中心申請直昇機醫療後送，將病患送往三總澎湖分院。凌天航空在11時57分澎湖機場起飛定向望安機場，12時10分望安機場落地接駁病患，12時18分望安機場起飛，12時29分澎湖機場落地，由於陳姓船長沒有家人陪同，陳佩真議員派助理隨行協助。

    漁船在海上遭強風吹翻，緊急由友船拖帶回港。（民眾提供）

    漁船在海上遭強風吹翻，緊急由友船拖帶回港。（民眾提供）

    老天變臉海上出現風雲變色，導致望安兩漁船翻覆。（民眾提供）

    老天變臉海上出現風雲變色，導致望安兩漁船翻覆。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播