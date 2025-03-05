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    民雄母女陳屍租屋處 疑因經濟壓力輕生

    民雄雙福村今有母女輕生陳屍租屋處，警方正調查釐清死因。（資料照）

    民雄雙福村今有母女輕生陳屍租屋處，警方正調查釐清死因。（資料照）

    2025/03/05 14:08

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉雙福村今一對母女輕生，陳屍在租屋處，警消獲報趕抵，2人已經明顯死亡、未送醫。警方初步調查，疑因經濟壓力、債務無法償還，導致2人走上絕路。

    警方今中午12點多獲報，派遣員警到場處理，發現年約60歲的媽媽與30多歲女兒雙雙陳屍租屋處，據了解，60歲母做工維生，2人近來疑因有債務，經濟壓力沉重，萌生輕生念頭，詳細死因待進一步調查釐清。

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