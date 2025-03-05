他落入假檢警圈套 面交途中詢問「正牌」警察保住110萬

胡南詢問「正牌」警察。（記者王冠仁翻攝）

2025/03/05 14:09

〔記者王冠仁／台北報導〕胡姓男子接到詐騙集團亂槍打鳥的詐騙電話，詐團謊稱他的身分證與健保卡遭人盜用，涉及刑案，他必須將名下的財產交給「八德分局」人員監管，才能證明自身清白。胡個性單純，嚇得照辦，但又覺得「哪裡怪怪的」，幸虧他外出去要面交110萬元前，在路上攔下巡邏員警詢問，警方這才及時攔阻他落入圈套。

北市警中正二分局今天發布新聞公布這組詐騙集團的行騙手法，同時也呼籲民眾，政府機關絕不會私下聯繫民眾收取任何財物，更不會派員私下找民眾收取、保管，任何聲稱是政府機關要收取財物的情況，都要警覺是詐騙案件，可立刻撥打165反詐騙專線查證，或向警方求助。

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中正二南昌所警員某次在轄內巡邏經過南昌路時，站在路旁的胡姓男子慌張將員警攔下，並向員警詢問「我好像遇到詐騙」、「哪個警察說的才是真的？」

員警仔細詢問，這才發現原來胡男在家中先後接到自稱是戶政事務所人員與刑警大隊的電話，對方接連聲稱他的身分證與健保卡遭人盜用、涉及刑案，「在法律上你就是共犯」，嚇得他不知所措。

對方隨即又說，如果要洗清自身嫌疑、重獲清白，就必須將名下財產領出來將給「八德分局」人員接管，接著問他名下有多少錢，他一五一十說存摺與定存約有110萬元。對方還謊稱這是「行之有年」的作法，為了降低他戒心，甚至還與他相約在台北地檢署門口面交。

胡原本打算依約前往北檢門口面交，但他越想越覺得奇怪，在出門後恰好遇上巡邏員警，這才將警方攔下查證。

員警聽聞發現胡落入詐騙集團典型的假檢警圈套，立刻告訴他檢警等政府機關絕不會私下聯繫民眾索取所謂的「保證金」，也不會要求民眾將財物交付給公務機關保管，他這才恍然大悟，感謝「正牌」警方保住他的養老金。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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