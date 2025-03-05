喝「茫」男子打赤膊躺金門機場沙發 涉罵航警被法辦

金門機場闖入一名疑似喝「茫」的酒醉男子，脫光上衣躺在沙發呼呼大睡。（讀者提供）

2025/03/05 14:00

〔記者吳正庭／金門報導〕金門機場今天闖入1名疑似喝「茫」的酒醉男子，他脫光上衣躺在沙發呼呼大睡，機場人員見有礙觀瞻，連忙向內政部警政署航空警察局金門分駐所通報，這名原欲搭機返台的何姓男子，醒來竟怒罵工作人員，連到場的航警也罵，還涉嫌推了航警2把，被押回機場航警室偵訊，全案依違反社會秩序維護法處理。

來自台中的何姓男子昨晚在金門與好友餐敘，幾人一口氣喝掉約3瓶金門高粱酒，何男今早7點多前往機場準備搭機返回台中；未料，不勝酒力的何男仍在宿醉狀態，候機空檔，嫌太熱脫掉上衣躺沙發呼呼大睡，被機場工作人員發現，上前勸阻，反遭何男責罵。

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民眾表示，當時航警據報到場，何男不僅罵人，還涉嫌推了航警，金門分駐所所長許益銘強調「機場絕不容有脫序行為」立場，何男被押回分駐所偵訊。

一度宿醉未醒的何男說，一下還記不起是怎麼到機場的？他喝水稍事休息後，逐漸轉醒，發現事態嚴重，趕緊向航警道歉，警方以何男脫序行為已違反「社會秩序維護法」，將全案法辦。

金門機場闖入一名疑似喝「茫」的酒醉男子，不僅怒罵航警還涉嫌動手，被帶回機場航警室偵訊。（讀者提供）

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