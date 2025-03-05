警署今年首波「打詐、查緝虛幣洗錢、掃盪地下錢莊」專案 搗破詐團633件

行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元今參加「打詐、查緝虛幣洗錢、掃盪地下錢莊」專案行動成果記者會，聽取個案簡報。（記者邱俊福翻攝）

2025/03/05 13:19

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署執行今年首波「打詐、查緝虛幣洗錢、掃盪地下錢莊」專案行動，共搗破詐騙集團633件、逮3992人，其中481人經法院羈押，查扣的現金、虛擬貨幣等不法所得近10億元；行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元今參加成果記者會，強調為因應詐欺犯罪頻繁利用虛擬貨幣洗錢，刑事局、金融監督管理委員會證券期貨局與虛擬通貨商業同業公會等公私單位啟動虛擬貨幣聯防機制，以杜絕不法資金流動，守護民眾財產安全。

這次專案行動自1月8日至17日執行，動員全國警察機關聯合打擊不法，除打擊詐騙集團達633件外，掃蕩地下錢莊及查緝虛擬資產洗錢部分，分別查獲217件、逮340人，以及125件、逮149人。

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破獲案件中，以38歲林姓男子為首洗錢集團，涉嫌經營假代購精品平台，以可低價購買皮包等精品為由，招攬中國民眾投入資金並提供金融帳戶，再媒合博弈、詐騙等集團洗錢需求，在平台成立假代購精品訂單，一方面讓中國民眾依假訂單價格，匯入乾淨資金，隨即將該資金購買泰達幣，交付博弈、詐欺集團。

另方面，來自博弈、詐欺集團的贓款，匯入中國民眾帳戶作為投資購買精品收入，遂行洗錢。刑事局國際科經蒐證，查知該水房半年來經手金流逾4億元，共逮捕林與旗下業務、會計等6人，依詐欺、洗錢與組織犯罪罪嫌送辦。

刑事局偵四大隊第三隊則破獲以30歲王姓男子為首的不法集團，該集團以3家融資公司為背景，勾串假投資詐團，協助詐團以「代書助理」身分出面，幫已被詐光現金的被害人辦理抵押房產，俟被害人取得貸款後，詐團得以持續行騙，直到騙光被害人積蓄、房產為止。

警方經長期蒐證，清查至少有20人受害，財損共達1億元，去年底開始陸續逮捕王等17人到案，依加重詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌移送檢方偵辦。

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刑事局國際科破獲林男為首的假代購精品、真洗錢集團，查扣現金、外幣、泰達幣與筆電、教戰手冊、犯案手機等贓證物。（記者邱俊福攝）

行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元與警政署、金融監督管理委員會證券期貨局、虛擬通貨商業同業公會等公私單位，共同啟動虛擬貨幣聯防機制。（記者邱俊福攝）

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