嘉義5個月大女嬰保母家猝死！悲傷媽媽：政府應強制裝監視器

5個月大女嬰猝死解剖釐清死因，父母傷心的背影。（記者蔡宗勳攝）

2025/03/05 13:10

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣太保市5個月大女嬰2月26日在保母家突失去生命跡象，送醫急救仍告不治，檢察官率法醫今天上午解剖釐清死因，女嬰父母看到孩子幼小身軀被剖開痛哭流涕，表示因保母家未裝監視器，無法還原事發過程，大聲呼籲政府強制要求托育場所安裝監視器，發生問題時用於釐清真相。

嘉義地檢署指出，解剖案無發現創傷、呼吸道阻塞或病理異常，需待顯微鏡檢查及毒藥物檢驗後，才能確定死亡原因與方式，因而尚待解剖鑑定報告為據。

請繼續往下閱讀...

女嬰母親表示，2月26日早上8點將孩子送到保母家，保母稱11點多到廚房準備副食品，10分鐘後出來發現孩子臉色發白，立即用嬰兒哈姆立克及CPR，直到12點由救護車接手，但急救1小時，施打多次強心針，最後仍回天乏術。

女嬰母親在嘉義市立殯儀館解剖室觀看女兒解剖過程後，傷心的說，女兒出生才只有5個月，小小的身軀被解剖，有哪一個母親能接受，自己的小孩承受這樣痛苦，「如果今天政府有所作為，或許我的小孩就不會這樣，我也不用站在這裡講這些話。」

女嬰母親強調，在此發出聲明不是要公審保母，但希望政府正視問題嚴重性，因為公托機構雖設有監視器，但名額卻供不應求，導致許多家長只能選擇私人保母。然而，私人保母家中通常沒有監視器，且現行法規無法強制安裝，希望政府能強制要求安裝監視器，若有發生爭議事件時，才能有監視畫面作為依據。

5個月大女嬰猝死，家人為其佈置的靈位。（記者蔡宗勳攝）

5個月大女嬰猝死，家人為其佈置的靈位。（記者蔡宗勳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法