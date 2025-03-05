噁心長官用下體頂女員工還偷看申訴書 賠160萬換緩刑

周男用下體頂女員工，或伸鹹豬手摸私處共7次，他賠償160萬元，法院判刑1年4月，宣告緩刑3年。示意圖。（資料照）

2025/03/05 13:05

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一間企業的周姓長官，從去年（2024年）1月起，用下體碰觸一名女下屬，或伸鹹豬手摸臀部與私處，女員工隱忍半年，不堪其擾而在公司內寫性騷擾申訴書，周男卻上前探查書寫內容，導致女員工情緒崩潰而報警，台中地方法院審理時，他坦承犯行，賠償女方160萬元和解，台中地院依強制猥褻罪7次，判處執行刑1年4月，緩刑3年，條件是提供80小時義務勞務。

判決書指出，周男分別於去年1月至6月底，藉故靠近女下屬，用自己生殖器碰這位女員工手臂，或伸鹹豬手摸臀部，甚至用手摸私處胸部，女下屬無法再忍受，在公司內填寫性騷擾申訴書，周男上前探查，女方怒而報警，台中地檢署依強制猥褻罪起訴。

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台中地院審理時，認為他觸犯強制猥褻罪7次，審酌周男為逞一時色慾，不知尊重女下屬的身體及性自主意願，導致女方身心受創、惶惶不安，但考量他終能坦認犯行，已見悔意，與女方成立調解，賠償160萬元，又兼衡他的碩士肄業學歷、目前從事茶葉相關工作等狀況，每次猥褻判刑7月或8月，合併執行刑1年4月，緩刑3年，條件是提供80小時義務勞務，可上訴。

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