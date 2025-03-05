女老師想跟腥夫離婚被詐560萬 「假律師」賠731萬判緩刑

盧女為凍結丈夫財產，前後匯560萬元給吳男，法官依詐欺取財罪判吳男8月徒刑，緩刑3年。（彰化地院外觀）

2025/03/05 12:51

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣盧女發現丈夫外遇，找徵信社跟蹤，嫌收費太高，透過朋友尋找「吳律師」介入。由於盧女的丈夫有不少不動產，吳男誆她，為了取得更好的離婚條件，要向法院聲請假扣押，以凍結丈夫資產，盧女前後匯了560萬元至吳男的指定帳戶，但遲遲未見丈夫資產被扣押，經進一步查證，才知吳男是「假律師」，她到彰化地方法院提詐欺告訴，雙方經過協商，吳男願賠盧女731萬元，法官判他有期徒刑8月、緩刑3年。

據了解，盧女是某國小的教師，吳男則是遊走中國、台灣的生意人，曾擔任彰化某國中的副家長會長，卸任後擔任校務顧問，他因對律師界熟稔，因此以顧問的身分介紹某律師擔任學校的法律顧問，他自己並無律師資格。

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盧女為抓姦，花費鉅資請徵信社跟蹤，長期下來並無所獲，她鐵了心要跟丈夫離婚，便透過關係找到吳男，希望用法律來解決自己的婚姻。

此案發生於2019年間，盧女稱吳男自稱是律師，要寫訴狀、陪當事人開庭，吳建議她，要繼續花大錢請徵信社抓姦，直到「被榨到一無所有」，他便會找週刊狗仔配合爆料，揭露其丈夫無情，如此才能取得更好的離婚條件，吳還向盧女誆稱，為凍結其丈夫財產，必須拿出法院假扣押的擔保金。盧女信以為真，解定存辦理公教信用貸款，先後匯了560萬元給對方，也付30萬元的律師費。但隔年離婚官司開打前，吳男遲遲不願簽律師委任狀，盧女進一步查證，均未發現丈夫財產假扣押的裁定，始知受騙上當。

吳男辯稱，他從未說自己是律師，也沒有收過律師費。是盧女請教他夫妻雙方離婚時財產要如何分，他只是提供意見。

法官表示，被告所為觸犯刑法第339條的詐欺取財罪，但犯後已與被害人取得和解，也獲得被害人原諒，足見有悔意。因此判處8月徒刑，緩刑3年。

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