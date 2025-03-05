為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    貨車後輪全爆拖地狂奔 台中台74線驚險畫面曝光

    台中市一輛貨車兩個後輪都已爆胎，驚險行駛在台74線路肩。（擷自Threads）

    台中市一輛貨車兩個後輪都已爆胎，驚險行駛在台74線路肩。（擷自Threads）

    2025/03/05 12:34

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市台74線快速道路昨天出現驚人一幕！一輛小貨車以完全不合理的姿態緩慢前行，仔細一看，兩個後輪竟然都已爆胎，車斗幾乎貼地行駛，金屬摩擦柏油路面發出刺耳聲響，儼然成了「超大型掃地機器人」，影片在網路上引發熱議；警方今天表示尚未接獲報案，但依法最高可罰1萬2000元罰鍰。

    有民眾昨在網路上傳一段影片，一輛藍色小貨車的2顆後輪胎全破，仍執意行駛在台74線快速道路西屯路段的路肩，車子顛簸前行，有如老牛拖車，相當吃力，令人擔心是否會有零件突然飛噴，砸中人車，影片曝光後，網友驚呼：「這是特技表演還是末日生存模式？」、「司機的意志力比輪胎還硬！」、「掃地機器人上路？」

    也有人擔心「這樣開真的不怕車子散架嗎？」、「鐵輪磨路」、「台74快速道路出現最狂移動清潔工」；轄區台中市警第六分局今天指出，此案未接獲報案，不過影像中貨車，已違反道交條例第30-1條，汽車行駛道路，車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者，處汽車駕駛人1000元以上6000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

    另外貨車行駛路肩，已違反同法第33條第1項第9款，汽車行駛於高速公路、快速公路，不遵使用限制、禁止、行車管制及管理事項之管制規則而有下列行為者，處汽車駕駛人3000元以上6000元以下罰鍰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播