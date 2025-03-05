貨車後輪全爆拖地狂奔 台中台74線驚險畫面曝光

台中市一輛貨車兩個後輪都已爆胎，驚險行駛在台74線路肩。（擷自Threads）

2025/03/05 12:34

〔記者許國楨／台中報導〕台中市台74線快速道路昨天出現驚人一幕！一輛小貨車以完全不合理的姿態緩慢前行，仔細一看，兩個後輪竟然都已爆胎，車斗幾乎貼地行駛，金屬摩擦柏油路面發出刺耳聲響，儼然成了「超大型掃地機器人」，影片在網路上引發熱議；警方今天表示尚未接獲報案，但依法最高可罰1萬2000元罰鍰。

有民眾昨在網路上傳一段影片，一輛藍色小貨車的2顆後輪胎全破，仍執意行駛在台74線快速道路西屯路段的路肩，車子顛簸前行，有如老牛拖車，相當吃力，令人擔心是否會有零件突然飛噴，砸中人車，影片曝光後，網友驚呼：「這是特技表演還是末日生存模式？」、「司機的意志力比輪胎還硬！」、「掃地機器人上路？」

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也有人擔心「這樣開真的不怕車子散架嗎？」、「鐵輪磨路」、「台74快速道路出現最狂移動清潔工」；轄區台中市警第六分局今天指出，此案未接獲報案，不過影像中貨車，已違反道交條例第30-1條，汽車行駛道路，車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者，處汽車駕駛人1000元以上6000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

另外貨車行駛路肩，已違反同法第33條第1項第9款，汽車行駛於高速公路、快速公路，不遵使用限制、禁止、行車管制及管理事項之管制規則而有下列行為者，處汽車駕駛人3000元以上6000元以下罰鍰。

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