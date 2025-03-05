誘女網友視訊裸聊 渣男問到「發薪日」變臉恐嚇

25歲男子以卑劣手段勸誘女子視訊裸聊，騙「手機無錄影功能」，錄影後恐嚇取財，南投地院以恐嚇取財未遂等2罪名判刑，應執刑1年。（記者陳鳳麗攝）

2025/03/05 12:29

〔記者陳鳳麗／南投報導〕25歲男子以交友軟體認識南投縣一女子，互加LINE聊天後，開租賃車到某洗車場，勸誘女子跟他視訊裸聊，佯稱「手機無錄影功能」，女子才跟他視訊，並照要求做某些動作，不久即恐嚇交付2萬元，否則散布影片，南投地院將其依無故攝錄他人性影像、恐嚇取財未遂等罪判刑，應執行有期徒刑1年。

25歲莫姓男子有恐嚇取財、詐欺等前科，前年10月24日深夜用另名男子登記的手機，申請交友軟體帳號，認識南投縣某妙齡女子，兩人聊得愉快就互加LINE聊天，10月26日凌晨1點多再度聊天，即勸誘女子跟他視訊裸聊，女子原本不願意，但他謊稱「手機無錄影功能」，且視訊打開後先脫衣服，取得女子信任，女子於是也脫掉衣服。

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女子依照莫男指示，拍攝胸部到下體部位，過程中並照其要求做了一些動作，而裸體視訊過程中莫男還問：「你們公司何時發薪水」，得知是每月10日後，莫男隨即變臉，以兇悍口氣要女子在11月10日用轉帳方式交付2萬元，不然會去女子工作地點等，並會散布影片，並把錄下影片傳給該女子，證明自己錄了女子不雅影片。

該名女子驚惶痛哭後，決定不妥協而到派出所報警，莫男被南投地檢署檢察官依無故攝錄他人性影像、恐嚇取財未遂等罪嫌起訴，並因他1年內有相關前科，請法官加重其刑。

莫男狡猾，犯案前租車南來北往，要求裸體視訊時，開到南投縣某洗車場，當時場內只有他1部車，另也否認與女子視訊的人是他，因為手機持有人不是他，檢察官經調租賃公司的紀錄，手機發訊號位置，兩者時地吻合。

南投地院近日將莫男依無故攝錄他人性影像罪，判處有期徒刑8月；恐嚇取財未遂罪，處有期徒刑7月。應執行有期徒刑1年。

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