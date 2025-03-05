為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    誘女網友視訊裸聊 渣男問到「發薪日」變臉恐嚇

    25歲男子以卑劣手段勸誘女子視訊裸聊，騙「手機無錄影功能」，錄影後恐嚇取財，南投地院以恐嚇取財未遂等2罪名判刑，應執刑1年。（記者陳鳳麗攝）

    25歲男子以卑劣手段勸誘女子視訊裸聊，騙「手機無錄影功能」，錄影後恐嚇取財，南投地院以恐嚇取財未遂等2罪名判刑，應執刑1年。（記者陳鳳麗攝）

    2025/03/05 12:29

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕25歲男子以交友軟體認識南投縣一女子，互加LINE聊天後，開租賃車到某洗車場，勸誘女子跟他視訊裸聊，佯稱「手機無錄影功能」，女子才跟他視訊，並照要求做某些動作，不久即恐嚇交付2萬元，否則散布影片，南投地院將其依無故攝錄他人性影像、恐嚇取財未遂等罪判刑，應執行有期徒刑1年。

    25歲莫姓男子有恐嚇取財、詐欺等前科，前年10月24日深夜用另名男子登記的手機，申請交友軟體帳號，認識南投縣某妙齡女子，兩人聊得愉快就互加LINE聊天，10月26日凌晨1點多再度聊天，即勸誘女子跟他視訊裸聊，女子原本不願意，但他謊稱「手機無錄影功能」，且視訊打開後先脫衣服，取得女子信任，女子於是也脫掉衣服。

    女子依照莫男指示，拍攝胸部到下體部位，過程中並照其要求做了一些動作，而裸體視訊過程中莫男還問：「你們公司何時發薪水」，得知是每月10日後，莫男隨即變臉，以兇悍口氣要女子在11月10日用轉帳方式交付2萬元，不然會去女子工作地點等，並會散布影片，並把錄下影片傳給該女子，證明自己錄了女子不雅影片。

    該名女子驚惶痛哭後，決定不妥協而到派出所報警，莫男被南投地檢署檢察官依無故攝錄他人性影像、恐嚇取財未遂等罪嫌起訴，並因他1年內有相關前科，請法官加重其刑。

    莫男狡猾，犯案前租車南來北往，要求裸體視訊時，開到南投縣某洗車場，當時場內只有他1部車，另也否認與女子視訊的人是他，因為手機持有人不是他，檢察官經調租賃公司的紀錄，手機發訊號位置，兩者時地吻合。

    南投地院近日將莫男依無故攝錄他人性影像罪，判處有期徒刑8月；恐嚇取財未遂罪，處有期徒刑7月。應執行有期徒刑1年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播